Надежда Ангарская расплакалась во время голосования на шоу «Последний герой»

В этом году съемки «Последнего героя» прошли на Алтае. Ведущей шоу снова стала Ксения Бородина. Примечательно, что она на проекте встретила Николая Сердюкова, с которым у нее закрутился роман. Примечательно, что в новом выпуске команда уже работала сплоченной. У них произошло объединение. Первое испытание дарило поход в ресторан. И тут выиграли главный приз Надежда Ангарская и Сердюков. Им удалось принести в лагерь немного еды.

К слову, актриса подружилась с блогером не сразу. Она отметила, что им понадобилось время, чтобы найти общий язык.

«Первое впечатление бывает ошибочным. Теперь мы с Колей болтаем каждый вечер. Он даже уснуть без меня не может», — высказалась Ангарская.

Второе испытание было на личный иммунитет. На этот раз он достался Дмитрию Конышеву. Едва не покинул шоу Сердюков. Ранее его уже спасала Бородина. По итогам голосования выбыл Давид Ниамеди. Это сильно расстроило Ангарскую, которая даже не сдержала слез.

«Я не знаю, что сказать. Сбросить с себя ответственность не получилось. Надеюсь, ты не будешь обижаться», — расплакалась Надежда.