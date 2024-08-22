Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров регулярно ездит на своей машине. 22 августа стало известно, что против него возбуждено административное дело. Он три раза превысил скорость на автомобиле и не оплатил штрафы ГИБДД на 1,5 тысяч рублей. Теперь ему грозит арест или двойной штраф. И такое происходит уже не впервые.

Напомним, что ранее Бедрос Филиппович Киркоров имел проблемы со здоровьем. Он несколько раз за последний год оказывался в больнице. 92-летний артист испытывает проблемы с сердцем. К слову, его сын также любит водить. У Филиппа Киркорова есть свой автопарк. Иногда Филипп Бедросович катается на неброских машинах по городу.

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По материалам телеграм-канала Mash