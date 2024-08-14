Почему у Солнце не сложились отношения с Маем Абрикосовым на «Доме-2»?

Ольга Солнце (Ольга Николаева) появилась в реалити-шоу «Дом-2» (тогда он шел по ТНТ) в первый день его существования, а именно 12 мая 2004 года.

Вначале Ольга строила отношения с Александром Нелидовым, а потом сошлась с Маем Абрикосовым (Романом Тертишным). Полтора года пара радовала публику хитросплетением различных ситуаций и замысловатыми диалогами. Две личности оказались очень яркими и довольно свободолюбивыми. Увы, Ольга и Май не поженились, как мечтали многие поклонники.

Teleprogramma.org поинтересовалась у Солнце, почему же на самом деле их пара рассталась, а отношения ни сложились.

«Как раз наоборот: я считаю, что отношения сложились», — заявила Ольга.

Звезда «Дома-2» убеждена, что просто отношения имеют определенный срок давности. И он у них закончился. Солнце убеждена, что их союз был дан им обоим не зря.

«Это определенный опыт, который нужен для трансформации человека», — сказала Ольга.