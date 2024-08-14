«Выскочка и моралистка»: почему Ольгу Бузову много лет обдает холодом Гоген Солнцев

Шоумен Гоген Солнцев дважды становился участником проекта «Дом-2», оба раза — довольно непродолжительное время.

Гоген признался журналисту Teleprogramma.org , что обстановка, когда нужно ежесекундно находиться под камерами, вызывает у него отторжение. Кроме того, известно, что у Гогена не сложились отношения с Ольгой Бузовой .

Сейчас Солнцев признает: «Оля — хороший менеджер своей собственной судьбы. За это ее можно уважать». Но вместе с тем шоумен так и не смог проникнуться симпатией к известной телеведущей.

«Я не люблю выскочек и моралистов», — вздохнул наш собеседник.

Подробнее о жизни Гогена Солнцева на «Доме-2», а также о том, кто на самом деле смог покорить его сердце, читайте здесь.