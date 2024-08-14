«Выскочка и моралистка»: почему Ольгу Бузову много лет обдает холодом Гоген Солнцев
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Шоумен так и не смог привыкнуть к особенностям характера звезды.
Шоумен Гоген Солнцев дважды становился участником проекта «Дом-2», оба раза — довольно непродолжительное время.
Гоген признался журналисту Teleprogramma.org, что обстановка, когда нужно ежесекундно находиться под камерами, вызывает у него отторжение. Кроме того, известно, что у Гогена не сложились отношения с Ольгой Бузовой.
Сейчас Солнцев признает: «Оля — хороший менеджер своей собственной судьбы. За это ее можно уважать». Но вместе с тем шоумен так и не смог проникнуться симпатией к известной телеведущей.
«Я не люблю выскочек и моралистов», — вздохнул наш собеседник.
Подробнее о жизни Гогена Солнцева на «Доме-2», а также о том, кто на самом деле смог покорить его сердце, читайте здесь.