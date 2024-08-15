Катя Гордон — об изменах мужа Алсу Яна Абрамова: «Обсуждали в тусовке»

Развод певицы Алсу Абрамовой и бизнесмена Яна Абрамова не удивил представителей светской тусовки. Даже наоборот, многих изумило, что певица слишком терпеливо относилась к выходкам своего супруга долгое время. Об этом заявила адвокат Катя Гордон . Юрист отметила, что сплетни о личной драме Алсу Абрамовой и ее мужа в кулуарах обсуждали многие.

«То, что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке больше года, поэтому ни у кого их развод не вызвал удивления. Большинство, скорее, удивилось: а что она так долго терпела?» — заявила Катя Гордон .

Напомним, что Лера Кудрявцева и психолог Вероника Степанова стали первыми, кто публично заявил о романе Яна Абрамова с Анастасией Решетовой . А Степанова даже назвала модель «эскортницей». Теперь бывшая Тимати Анастасия Решетова и скандально известный психолог выясняют отношения в суде по делу о клевете.

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Сама Алсу Абрамова открыто никогда не говорила, что разлучницей выступила именно Решетова. Однако певица не стала скрывать пренебрежительного отношения к модели. Под одним из постов о решительных табу Анастасии Решетовой на женатых мужчин, Алсу написала ехидное слово «врет».

По материалам Леди Mail