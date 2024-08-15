Забравшая деньги у Ларисы Долиной женщина-курьер рассказала, что ее тоже обманули мошенники

На данный момент ведутся разбирательства. Нашлась женщина-курьер, которая забирала деньги у Долиной. Она рассказала, что тоже была обманута мошенниками. Со слов 53-летней Анжелы, ее попросили «оказать услугу» и забрать деньги у известной личности, у которой «финансовые сложности».
Ей злоумышленники также представились силовиками и втерлись к ней в доверии, озвучив много личной информации о ней. Она выполнила все, что ей сказали.
На данный момент Анжела проходит подозреваемой по делу о мошенничестве, пишет Телеграм-канал Baza.
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