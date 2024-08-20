Актер сериалов «Морские дьяволы» и «Невский» Евгений Шишов погиб в Курской области

20 августа стало известно, что умер Евгений Шишов. Оказалось, что он находился в Курской области , где сейчас неспокойно и очень опасно.

«Евгений Шишов погиб в Курской области», — пишет портал «Кино-Театр.ру».

Последний раз он выходил на связь 31 июля. Тогда у артиста было хорошее настроение. В августе он постоянно находился в приграничной зоне. Коллеги подтвердили, что 42-летний Шишов погиб. У него осталась дочка-подросток.

За свою карьеру актер успел сняться в 19 проектах. Многие его знают по картинам «Шеф. Возвращение», «Невский. Расплата за справедливость», «Морские дьяволы». В 2023 году вышел сериал «Пока идут часы», который стал его последней работой в кино.

Напомним, что многие артисты оказывают помощь жителям Курской области, которые оказались без жилья или им требуется медицинская помощь. Яна Рудсковская, Григорий Лепс , SHAMAN, Ида Галич и другие известные персоны перевели деньги нуждающимся.