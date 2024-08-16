Лепс передал гонорар от концерта в Ростове-на-Дону пострадавшим в Курске и Белгороде: «Приняли решение»
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Певец Григорий Лепс намерен помочь людям, попавшим в трудную ситуацию.
Григорий Лепс проявил поистине человеческие черты характера. Артист и его команда не смогли остаться равнодушными из-за событий в Курской и Белгородской областях. В своих социальных сетях Григорий Лепс сообщил, что готов отдать заработанные деньги на благое дело.
Гонорары пойдут в «Красный крест» и другие благотворительные организации, которые оказывают помощь пострадавшим в областях.
«Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в «Красный крест» и другие официальные государственные фонды», — объяснил Григорий Лепс.
О помощи пострадавшим ранее заявила и Анна Семенович. Она рассказала, что совместно с другими артистами российского шоу-бизнеса закупила необходимые товары. Также певица призвала и своих поклонников постараться помочь Курской и Белгородской области.