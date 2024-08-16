Лепс передал гонорар от концерта в Ростове-на-Дону пострадавшим в Курске и Белгороде: «Приняли решение»

Григорий Лепс проявил поистине человеческие черты характера. Артист и его команда не смогли остаться равнодушными из-за событий в Курской и Белгородской областях. В своих социальных сетях Григорий Лепс сообщил, что готов отдать заработанные деньги на благое дело.

Гонорары пойдут в «Красный крест» и другие благотворительные организации , которые оказывают помощь пострадавшим в областях.

«Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в «Красный крест» и другие официальные государственные фонды», — объяснил Григорий Лепс .

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