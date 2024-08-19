Ирина Дубцова рассказала, почему не поехала на шоу «Выжить в Дубае»: «Для меня это тяжело»

Ирина Дубцова прославилась благодаря шоу « Фабрика звезд » Однако потом она стала редко появляться в телевизионных проектах. Примечательно, что певицу можно увидеть на сцене или на Мальдивах. Но на этот раз она пообщалась с Ляйсан Утяшевой. Оказалось, что Павел Воля приглашал артистку в их проект с супругой про выживание.

«Выжить в Самарканде» и на этот сезон «Выжить в Дубае» Паша меня звал. Мы по телефону разговаривали. Я купила машину у Пашкиного друга. И он говорит: «Блин, поехали на следующий сезон». Я говорю: «Паш, я не смогу. Во-первых, жара. Открытое пространство, открытое солнце. Если нет возможности окунуться в воду, то для меня это тяжело», – высказалась певица.

«А если это будет север?» – уточнила Утяшева.

«На север я могу! Я с удовольствием. Где холодно это моя история», – заверила артистка в шоу «Дерзкая готовка».