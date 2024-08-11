Саша Стоун обиделся на Надю Сысоеву, поехавшую в отель на шоу «Выжить в Дубае»

Комедийная актриса Надежда Сысоева приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Зрители наблюдают за тем, как она выживала в пустыне. Там она была вместе с Сашей Стоуном , с которым у нее только начинался роман. Однако уже известно, что после шоу они расстались. У Нади начался тяжелый период в жизни. А 11 августа вышел новый выпуск шоу, где стало понятно, когда начался раскол в отношениях Сысоевой и Стоуна.

Ведущие каждый раз устраивают разные испытания для участников. На этот раз они отправились на испытание «Жемчужная ферма». Им нужно было поделиться на команды из двух человек. Они закидывали мешки с песком в корзины соперников. Первыми удалось опрокинуть корзину паре Нади и Андрея Зубенко. Они получили право поехать в отель, а также заработали иммунитет на голосовании.

Сысоева не отказалась от поездки в отель, и это не понравилось Стоуну, о чем он публично заявил.

«Я придумываю очень много в голове, ожидаю от человека чего-то, а если это не происходит, то я начинаю очень сильно расстраиваться», — отметил блогер. «Даже на камеру не сказала ничего про номер. Молодец просто», — заявила Саша возлюбленной. «Я туда не поеду», — сказала ему актриса. «Нет, когда надо было сказать, ты не сказала», — обиделся он.

Позже ведущие сделали комплимент Зубенко, что он хорошо выглядит и хорошо пахнет, а также заметили, что Надя сидит в «грязном». Оказывается, она решила остаться в пустыне. Однако, ведущие стали шантажировать участников — если не поедете отнимем иммунитет! В итоге Сысоева поехала в отель.