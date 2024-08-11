Саша Стоун обиделся на Надю Сысоеву, поехавшую в отель на шоу «Выжить в Дубае»

Комедийная актриса
Ведущие каждый раз устраивают разные испытания для участников. На этот раз они отправились на испытание «Жемчужная ферма». Им нужно было поделиться на команды из двух человек. Они закидывали мешки с песком в корзины соперников. Первыми удалось опрокинуть корзину паре Нади и Андрея Зубенко. Они получили право поехать в отель, а также заработали иммунитет на голосовании.
Сысоева не отказалась от поездки в отель, и это не понравилось Стоуну, о чем он публично заявил.
«Я придумываю очень много в голове, ожидаю от человека чего-то, а если это не происходит, то я начинаю очень сильно расстраиваться», — отметил блогер.
«Даже на камеру не сказала ничего про номер. Молодец просто», — заявила Саша возлюбленной.
«Я туда не поеду», — сказала ему актриса.
«Нет, когда надо было сказать, ты не сказала», — обиделся он.
Позже ведущие сделали комплимент Зубенко, что он хорошо выглядит и хорошо пахнет, а также заметили, что Надя сидит в «грязном». Оказывается, она решила остаться в пустыне. Однако, ведущие стали шантажировать участников — если не поедете отнимем иммунитет! В итоге Сысоева поехала в отель.
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Саша Стоун обиделся на Надю Сысоеву. Фото: кадр из шоу «Выжить в Дубае»
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