Дубцова ответила на критику своего веса: «Отстаньте от меня! Мне 42 года! Мужчинам я нравлюсь»

Ирина Дубцова уже давно стала известной исполнительницей. Также она пишет песни для своих коллег . Артистка не скрывает, что хорошо зарабатывает. Примечательно, что пока ей не везет в любви. Она мечтает о добром мужчине с хорошим чувством юмора. Ирина следит за собой и может похвастаться моложавой внешностью. Она в беседе с Ляйсан Утяшевой рассказала, что устала от хейта по поводу своего веса. Звезда часто полнеет, но также быстро худеет.

«Поправилась, похудела. Пришлось на всю страну рассказать: да, у меня есть аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Ну что я с этим сделаю? Когда приходится пить курс каких-то гормональных препаратов, люди которые знают, пишут: «Ирочка, я знаю, тоже сидела». Ты можешь ничего не есть. Вот я не ем хлеб, не ем картошку. Есть люди, как люди – едят жаренную картошку. Ну я не ем такое. Я не ем торты, я не люблю сладкое. Сладкое я, как любая девочка, хочу раз в месяц.

Ну вот никуда не денешься. Селену Гомес хейтят, да? Она тоже на гормональных препаратах. Но в Америке все по-другому, там по-другому к этому относятся. У нас почему-то такая история. Хейт, если он есть, вот типо – поправилась, похудела. Да отстаньте от меня! Мне 42 года! Я себе нравлюсь, мужчинам я нравлюсь, своей семье я нравлюсь – это самое главное», – заявила Ирина в шоу «Дерзкая готовка».