Дубцова ответила на критику своего веса: «Отстаньте от меня! Мне 42 года! Мужчинам я нравлюсь»

«Поправилась, похудела. Пришлось на всю страну рассказать: да, у меня есть аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Ну что я с этим сделаю? Когда приходится пить курс каких-то гормональных препаратов, люди которые знают, пишут: «Ирочка, я знаю, тоже сидела». Ты можешь ничего не есть. Вот я не ем хлеб, не ем картошку. Есть люди, как люди – едят жаренную картошку. Ну я не ем такое. Я не ем торты, я не люблю сладкое. Сладкое я, как любая девочка, хочу раз в месяц.
Ну вот никуда не денешься. Селену Гомес хейтят, да? Она тоже на гормональных препаратах. Но в Америке все по-другому, там по-другому к этому относятся. У нас почему-то такая история. Хейт, если он есть, вот типо – поправилась, похудела. Да отстаньте от меня! Мне 42 года! Я себе нравлюсь, мужчинам я нравлюсь, своей семье я нравлюсь – это самое главное», – заявила Ирина в шоу «Дерзкая готовка».
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