Дубцова рассказала, как относится к возлюбленной своего сына Тоне Худяковой: «Люблю как дочку»

«Сейчас посмотреть на моего сына, у которого просто невероятная любовь с Тоней Худяковой. Это первая любовь и у него, и у нее. Они безумно счастливы. Вчера буквально они отметили полгода и сегодня утром улетели вместе на полтора месяца.
Они у меня вообще зайчики, котики. Я и ее люблю теперь, как дочку свою. Мы все прекрасно ладим и родители. Состоялось важное знакомство с бабушкой, с моей мамой. Для Темы бабушка такой суперважный человек в жизни», – пояснила Ирина в шоу «Дерзкая готовка».
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