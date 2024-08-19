Дубцова рассказала, как относится к возлюбленной своего сына Тоне Худяковой: «Люблю как дочку»

Ирина Дубцова мечтает о большой любви. Однако она давно выступает на сцене, а также пишет песни, которые приносят ей большой доход. Примечательно, что от отношений с солистом группы Plazma Романом Черницыным у нее есть сын Артем. Не так давно он сдал экзамены и поступил в ВУЗ. В 18 лет у него закрутился роман с дочкой клипмейкера Павла Худякова Тоней . В интервью Ляйсан Утяшевой артистка заявила, что одобряет выбор своего наследника.

«Сейчас посмотреть на моего сына, у которого просто невероятная любовь с Тоней Худяковой. Это первая любовь и у него, и у нее. Они безумно счастливы. Вчера буквально они отметили полгода и сегодня утром улетели вместе на полтора месяца.

Они у меня вообще зайчики, котики. Я и ее люблю теперь, как дочку свою. Мы все прекрасно ладим и родители. Состоялось важное знакомство с бабушкой, с моей мамой. Для Темы бабушка такой суперважный человек в жизни», – пояснила Ирина в шоу «Дерзкая готовка».