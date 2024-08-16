Жена Черкасова из «Дома-2» позавидовала любви Бородиной с Сердюковым: «Я вот так хочу!»

Экс-ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина разместили в своих соцсетях видео с участием телеведущей Ксении Бородиной и ее нового возлюбленного Николая Сердюкова.

Парочка понежничала на камеру и вызвала приступ зависти у Кристины Черкасовой. Та тут же предъявила Андрею Черкасову претензию, что он, мол, не так обходится с ней, как Николай Сердюков с Ксенией Бородиной .

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«Я вот так вот хочу! Посмотри, как он ее целует, обнимает, сколько у них объятий», — высказала мужу Кристина Черкасова.

Андрей Черкасов вместо того, чтобы сделать так, как просит жена, передразнивает ее и уходит.