Жена Черкасова из «Дома-2» позавидовала любви Бородиной с Сердюковым: «Я вот так хочу!»
Кристина и Андрей Черкасовы. Фото: соцсети Кристины Черкасовой
Кристина Черкасова потребовала от мужа таких же нежностей и эмоций, как у Сердюкова с Бородиной.
Экс-ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина разместили в своих соцсетях видео с участием телеведущей Ксении Бородиной и ее нового возлюбленного Николая Сердюкова.
Парочка понежничала на камеру и вызвала приступ зависти у Кристины Черкасовой. Та тут же предъявила Андрею Черкасову претензию, что он, мол, не так обходится с ней, как Николай Сердюков с Ксенией Бородиной.