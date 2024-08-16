Только что ставший отцом Рома Капаклы просит у Тани Мусульбес еще одного ребенка

Бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес в минувшую пятницу, 9 августа, впервые стали родителями. Их дочери несколько дней от роду, а Роман Капаклы уже начал мотивировать Татьяну Мусульбес на новую беременность.

Он настолько заботливый папа, что Татьяне Мусульбес не удается нянчиться с дочкой столько, сколько она этого хочет. Роман Капаклы заявил, что Тане просто нужно срочно родить еще одного малыша.

«Таня говорит, что ей кажется, что это будет мой ребенок. Я говорю: «Слушай, родная, проблем нет. Родишь себе еще одного», — поделился с поклонниками Роман Капаклы в телеграм-канале. «Ты сколько детей хочешь?» - тут же обратился он к Татьяне Мусульбес .

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