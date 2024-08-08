Кто по национальности Авербух?

Илья Авербух давно прославился, так как стал серебряным Олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира по фигурному катанию. Теперь он ставит ледовые представления, а также режиссирует разные массовые мероприятия. Примечательно, что он родился в простой семье в Москве.

По национальности Илья Авербух еврей — и по отцу, и по матери. Его папа трудился инженером на заводе и в свободное время преподавал математику, а мама по образованию микробиолог, но потом она стала воспитательницей детского сада.

Так вышло, что Илья Авербух не хотел заниматься музыкой, поэтому мама его отдала на фигурное катание. А вот брат спортсмена Даниил смог стать чемпионом Европы по фехтованию.

Сейчас Илья Авербух растит сына Льва с женой Лизой Арзамасовой. В конце этого лета у пары родится еще один ребенок. А от прошлых отношений у чемпиона есть сын Мартин.