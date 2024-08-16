Сколько лет Татьяне Африкантовой?

Мнения поклонников реалити-шоу о женщине разделились. Некоторые считали, что она слишком активно лезет в жизнь своей дочери и других участников, а другие поддерживали экстравагантное поведение Татьяны Африкантовой.
У многих поклонников проекта вызывал спор возраст скандальной мамы. Не все верили, что Татьяна Африкантова 1955 года рождения. Тем не менее, сейчас Татьяне Владимировне 69 лет. Но по другим данным, Татьяне Африкантовой всего 59 лет. Вряд ли это правда. У Татьяны Африкантовой, помимо дочери Марины Африкантовой, которой в октябре исполнится 37 лет, есть два старших сына и уже очень взрослая внучка.
Напомним, что с Татьяной Африкантовой связано два громких скандала. Первый случился после того, как женщина стала объяснять участницам правила сексуального поведения. А второй произошел в 2019 году. Тогда она вернулась на проект и заявила, что беременна от Влада Кадони, и требовала сделать тест ДНК.