Сколько лет Татьяне Африкантовой?

На «Доме-2» правили бал самые эпатажные участники. Однако проект повидал немало и экспрессивных мам. Одной из них стала мать Марины Африкантовой Татьяна Африкантова .

Мнения поклонников реалити-шоу о женщине разделились. Некоторые считали, что она слишком активно лезет в жизнь своей дочери и других участников, а другие поддерживали экстравагантное поведение Татьяны Африкантовой .

У многих поклонников проекта вызывал спор возраст скандальной мамы. Не все верили, что Татьяна Африкантова 1955 года рождения. Тем не менее, сейчас Татьяне Владимировне 69 лет. Но по другим данным, Татьяне Африкантовой всего 59 лет. Вряд ли это правда. У Татьяны Африкантовой , помимо дочери Марины Африкантовой , которой в октябре исполнится 37 лет, есть два старших сына и уже очень взрослая внучка.

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