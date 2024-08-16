Разин пригрозил вдове Шатунова: «Может пострадать»

Между вдовой Юрия Шатунова и Андреем Разиным разгорается очередной скандал. Продюсер уже перешел к настоящим угрозам. Он узнал, что Светлана Шатунова оспорила авторские права на хиты группы «Ласковый май» в Сочинском суде. Андрей Разин же сдаваться не собирается. По словам продюсера, он даже был не в курсе того, что дело о правах на композиции рассматривается еще в каком-то суде, кроме Ставропольского.

«Если только вдова Шатунова с этим решением Сочинского суда сунется куда-то за границей, ее просто задержат и возбудят в отношении нее уголовное дело. Вдова Шатунова может очень сильно пострадать», — высказался Андрей Разин .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Также продюсер отметил, что в другой стране за использование чужих авторских прав наказанием может быть лишение свободы. Именно это и имел ввиду Андрей Разин , когда угрожал Светлане Шатуновой.