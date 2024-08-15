Юрист Грибенюкова после победы вдовы Шатунова в суде: «Разин может дальше отстаивать права на песни «Ласкового мая»

Вдова Юрия Шатунова Светлана отстояла авторские права на песни «Ласкового мая» в Хостинском районном суде, подав иск к Андрею Разину . Теперь 23 композиции коллектива, включая «Белые розы», «Седую ночь», «Розовый вечер» принадлежат семье покойного музыканта.

Напомним, что еще в 2019 году Сергей Кузнецов по договору передал исключительные права на песни «Ласкового мая» Юрию Шатунову. После смерти артиста, права перешли вдове и его детям. Однако Андрей Разин продолжил распоряжаться композициями по своему усмотрению. Теперь справедливость должна восторжествовать. Но…

Валентина Грибенюкова , юрист, член Союза юристов-блогеров, рассказала сайту Teleprogramma.org , что судебные разбирательства для семьи Шатунова могут на этом не завершиться. Не исключено, что Андрей Разин еще потреплет нервы Светлане.

« Андрей Разин может дальше отстаивать права на песни «Ласкового мая», поскольку закон предоставляет ему, как участнику судебного процесса, право на обжалование. Решение Хостинского районного суда, принятое 14 августа 2024 года, может быть обжаловано Андреем Разиным дальше в апелляции, кассации и может дойти до Верховного суда РФ. Поэтому судебные тяжбы за исключительные правы на всеми любимые песни «Ласкового мая» могут продлиться еще долго», — прокомментировала Валентина Грибенюкова.

Также известно, что Андрей Разин уже пытается на законных основаниях забрать авторские права на песни «Ласкового мая» себе. Через несколько недель в Ставропольском суде состоится пересмотр дела, которое ранее Юрий Шатунов выиграл.

Юрист Валентина Грибенюкова здесь заметила, что, не зная точных требований в заявлении Андрея Разина и их обоснования, сложно прогнозировать решение Ставропольского суда.

«Одно можно сказать точно, что обстоятельства, которые были установлены вступившим в законную силу судебным актом, в другом деле повторно не доказываются и не могут быть оспорены», — заметила эксперт.