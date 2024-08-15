Юрист Грибенюкова после победы вдовы Шатунова в суде: «Разин может дальше отстаивать права на песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов в юности. Фото: Global Look Press
Увы, но Светлане Шатуновой придется запастись терпением.
Вдова Юрия Шатунова Светлана отстояла авторские права на песни «Ласкового мая» в Хостинском районном суде, подав иск к Андрею Разину. Теперь 23 композиции коллектива, включая «Белые розы», «Седую ночь», «Розовый вечер» принадлежат семье покойного музыканта.
Напомним, что еще в 2019 году Сергей Кузнецов по договору передал исключительные права на песни «Ласкового мая» Юрию Шатунову. После смерти артиста, права перешли вдове и его детям. Однако Андрей Разин продолжил распоряжаться композициями по своему усмотрению. Теперь справедливость должна восторжествовать. Но…
«Андрей Разин может дальше отстаивать права на песни «Ласкового мая», поскольку закон предоставляет ему, как участнику судебного процесса, право на обжалование. Решение Хостинского районного суда, принятое 14 августа 2024 года, может быть обжаловано Андреем Разиным дальше в апелляции, кассации и может дойти до Верховного суда РФ. Поэтому судебные тяжбы за исключительные правы на всеми любимые песни «Ласкового мая» могут продлиться еще долго», — прокомментировала Валентина Грибенюкова.