Верующий Разин судится с матерью своего крестника: священник высказал мнение

Андрей Разин забыл о морали, когда решил продолжать суды с вдовой Юрия Шатунова. При этом он не преминул сказать, что является крестным отцом Дэнниса — сына покойного артиста. Церковный служитель высказала свое мнение о том, нарушает ли продюсер какие-то божьи законы.

В разговоре с Teleprogramma.pro отец Феодорит объяснил, что в канонических законах нет положения о судебных тяжбах с родней крестного сына. Однако, по мнению священнослужителя, с моральной точки зрения — это не очень хорошо.

«Каноническое право не утверждает такого, что крестный не может судиться с крестниками. Даже по церковным законам это возможно. Но моральная сторона вопроса — она на человеке. Это не очень хорошо в нравственном плане», — объяснил отец Феодорит.