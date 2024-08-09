Верующий Разин судится с матерью своего крестника: священник высказал мнение
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
Продюсер заявляет о своей глубокой вере, но поступает аморально.
Андрей Разин забыл о морали, когда решил продолжать суды с вдовой Юрия Шатунова. При этом он не преминул сказать, что является крестным отцом Дэнниса — сына покойного артиста. Церковный служитель высказала свое мнение о том, нарушает ли продюсер какие-то божьи законы.
В разговоре с Teleprogramma.proотец Феодорит объяснил, что в канонических законах нет положения о судебных тяжбах с родней крестного сына. Однако, по мнению священнослужителя, с моральной точки зрения — это не очень хорошо.
«Каноническое право не утверждает такого, что крестный не может судиться с крестниками. Даже по церковным законам это возможно. Но моральная сторона вопроса — она на человеке. Это не очень хорошо в нравственном плане», — объяснил отец Феодорит.