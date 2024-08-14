Родственники Шатунова выиграли суд у Разина по делу о правах на песни артиста

Юрий Шатунов
На днях стало известно, что им удалось доказать свою правоту. Жена певца Светлана, а также ее дети сообщили в ходе дела, что Кузнецов в 2019 году передал исключительные права на 23 песни группы именно Шатунову.
14 августа стало известно, что Хостинский районный суд, изучив доводы сторон, встал на сторону Светланы Шатуновой и ее детей. Таким образом, вдова солиста группы «Ласкового мая», а также Дэннис и Эстелла, смогли подтвердить свои права на музыкальные произведения, которые исполнял артист, пишет пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет про такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь».
Напомним, что Разин и сам исполняет хиты «Ласкового мая». Из-за этого часто возникали скандалы.
Сын
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