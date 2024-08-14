Родственники Шатунова выиграли суд у Разина по делу о правах на песни артиста

Юрий Шатунов умер в 48 лет. Он много лет выступал на сцене. Певец имел огромный фан-клуб. У него были конфликты с Андреем Разиным , который утверждал, что он владеет правами на песни группы «Ласковый май». Продюсер заверял, что ему передал права на них еще в 1992 году сам автор песен Сергей Кузнецов. Родные Шатунова решили судиться с Разиным.

На днях стало известно, что им удалось доказать свою правоту. Жена певца Светлана, а также ее дети сообщили в ходе дела, что Кузнецов в 2019 году передал исключительные права на 23 песни группы именно Шатунову.

14 августа стало известно, что Хостинский районный суд, изучив доводы сторон, встал на сторону Светланы Шатуновой и ее детей. Таким образом, вдова солиста группы «Ласкового мая», а также Дэннис и Эстелла, смогли подтвердить свои права на музыкальные произведения, которые исполнял артист, пишет пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет про такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь».

Напомним, что Разин и сам исполняет хиты «Ласкового мая». Из-за этого часто возникали скандалы.

Сын Шатунова Дэннис окончил школу и поступил в вуз в Германии в этом году. А дочка Эстелла в свои 11 лет еще учится в школе. Наследники певица давно проживают за границей, но приезжают в Россию и посещают могилу отца.