Адвокат Жорин рассказал, почему дочка Долиной не отговорила ее продавать квартиру: «Не знала о происходящем»

Лариса Долина уже давно стала популярной исполнительницей. За свою карьеру она заработала состояние и смогла купить себе недвижимость . Но недавно артистка чуть не лишилась своей пятикомнатной квартиры, так как ее обманули мошенники. Под их руководством она продала ее, а затем 112 миллионов перевела на якобы безопасный счет, но на самом деле просто отдала деньги аферистам. Теперь в этой ситуации пытаются разобраться следователи.

Адвокат Сергей Жорин отметил, что если квартира уже переоформлена, то ею владеют другие люди, которые могут заехать туда и жить, если они действовали честно и не причастны к схеме мошенников. По словам юриста, певица может попытаться вернуть деньги, но тут все сложно, так как они уже могут быть выведены из банка.

Многие удивляются тому, почему Долину не остановила ее дочка Ангелина Миончинская, которая обычно всегда находится рядом с ней. Жорин пояснил, что мошенники специально обрабатывают человека, заверяя, что ему ни о чем никому нельзя говорить.

«Полагаю, что и дочь Долиной тоже не знала о происходящем, иначе бы отговорила ее», — пояснил адвокат Woman.ru.