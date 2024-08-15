Ксения Собчак потратила около двух миллионов на отель для похудения на Лазурном берегу: «Уровень сервиса и люкса идеальный»

Примечательно, что Собчак остановилась в дорогом отеле. Она выбрала именно его, так как там есть специальная программа питания и все, чтобы комфортно худеть. Lily of the Valley находится на Лазурном берегу. За это она отдала приличные деньги. В августе номер там стоит от 217 до 525 тысяч рублей. Телеведущая отдала за несколько дней пребывания в отеле пару миллионов рублей.
«Последние годы не езжу сюда — по мне тут слишком шумно и людно, но что не сделаешь в хорошей компании. Пытаюсь всячески избежать пляжей с громкой дискотекой уже за обедом и не нарваться на вечерний шалман. Живу в Lily of the valley — и это просто фантастический отель. Уровень сервиса и люкса — идеальный. Дизайн — любимые 60-е», — поделилась звезда.
Накануне Ксения похвасталась результатом. Она облачилась в платье с необычной акцентной юбкой. Телеведущая отметила, что питание салатами, натуральными продуктами и свежий воздух дали свои результаты.
«Самое любимое платье лета требовало многих часов в спортзале, но в итоге оно стоило того», — сказала блондинка.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что она действительно находится в отличной форме.
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