Ксения Собчак потратила около двух миллионов на отель для похудения на Лазурном берегу: «Уровень сервиса и люкса идеальный»

Ксения Собчак в свои 42 года не перестает следить за собой. Примечательно, что телеведущая всегда была стройной. Только после рождения сына Платона она некоторое время старалась вернуться в форму. И теперь блондинка признается, что она с трудом избавляется от лишних килограммов. И после волны критики Ксения призналась , что «немного пожирнела», добавив, что ей не нравится это. В итоге звезда отправилась сначала в Мадрид и Марбелью, а потом оказалась в Форте-Дей-Марми.

Примечательно, что Собчак остановилась в дорогом отеле. Она выбрала именно его, так как там есть специальная программа питания и все, чтобы комфортно худеть. Lily of the Valley находится на Лазурном берегу. За это она отдала приличные деньги. В августе номер там стоит от 217 до 525 тысяч рублей. Телеведущая отдала за несколько дней пребывания в отеле пару миллионов рублей.