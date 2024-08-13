На заведение Ксении Собчак Veter подали в суд и требуют пять миллионов рублей

Ксения Собчак недавно столкнулась с критикой своей внешности. Поклонники бурно обсуждали то, как она выглядит в 42 год а. Ее подвергли хейту. Теперь на Ксению Собчак обрушились новые проблемы. На нее подали в суд из-за нарушения авторских прав. На этот раз трудности возникли из-за ресторана на корабле Veter, который стоит на Неве в центре Санкт-Петербурга. Иск в Арбитражный суд подала предпринимательница Вера Абель, пишет SPB.KP.RU.

Дело в том, что эта организация на 15% принадлежит телеведущей и на 85% ресторатору Антону Пинскому. Вера хочет получить пять миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Судебное заседание по этому вопросу состоится 18 октября.

Пока Ксения Собчак никак не прокомментировала судебные тяжбы. Она недавно улетела в Европу. Телеведущая находится в Италии, где посетила концерт Ильи Лагутенко.