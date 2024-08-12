Собчак посетила концерт Лагутенко в Италии с билетами по 10 тысяч евро: «В зале — одни русские»

Ксения Собчак недавно устроила отпуск, который провела с сыном Платоном . А 12 августа блондинка вышла на связь из Италии. Она посетила концерт, который дал лидер группы «Мумий тролль» 55-летний Илья Лагутенко. С 2022 года он не живет в России, так как перебрался в свой особняк в США.

На мероприятии Ксения Собчак предстала в струящемся платье с кожаным поясом. Она сделала модную укладку с заколками. Ксения Собчак танцевала под хиты группы.