Собчак посетила концерт Лагутенко в Италии с билетами по 10 тысяч евро: «В зале — одни русские»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Ксения Собчак поделилась кадрами с выступления «Мумий тролль». Солист группы два года назад покинул Россию.
Ксения Собчак недавно устроила отпуск, который провела с сыном Платоном. А 12 августа блондинка вышла на связь из Италии. Она посетила концерт, который дал лидер группы «Мумий тролль» 55-летний Илья Лагутенко. С 2022 года он не живет в России, так как перебрался в свой особняк в США.
На мероприятии Ксения Собчак предстала в струящемся платье с кожаным поясом. Она сделала модную укладку с заколками. Ксения Собчак танцевала под хиты группы.
«Лагутенко — это любовь сквозь годы. Вчера в Forte dei Marmi прошел «итальянский концерт». Столы продавались от 10 тысяч евро, песни Илья пел еще и на итальянском. В зале — одни русские. И здесь их много», — поделилась впечатлениями Ксения Собчак.
По словам звезды, на выступлении оказалось много публики, которая готова заплатить за столик не меньше миллиона рублей. На кадрах действительно можно увидеть толпу зрителей.