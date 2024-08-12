Собчак посетила концерт Лагутенко в Италии с билетами по 10 тысяч евро: «В зале — одни русские»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак поделилась кадрами с выступления «Мумий тролль». Солист группы два года назад покинул Россию.

Ксения Собчак недавно устроила отпуск, который провела с сыном Платоном. А 12 августа блондинка вышла на связь из Италии. Она посетила концерт, который дал лидер группы «Мумий тролль» 55-летний Илья Лагутенко. С 2022 года он не живет в России, так как перебрался в свой особняк в США.

На мероприятии Ксения Собчак предстала в струящемся платье с кожаным поясом. Она сделала модную укладку с заколками. Ксения Собчак танцевала под хиты группы.

Ксения Собчак на концерте. Фото: соцсети Ксении Собчак

«Лагутенко — это любовь сквозь годы. Вчера в Forte dei Marmi прошел «итальянский концерт». Столы продавались от 10 тысяч евро, песни Илья пел еще и на итальянском. В зале — одни русские. И здесь их много», — поделилась впечатлениями Ксения Собчак.

По словам звезды, на выступлении оказалось много публики, которая готова заплатить за столик не меньше миллиона рублей. На кадрах действительно можно увидеть толпу зрителей.

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