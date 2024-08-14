Петр Чернышев похудел и отрастил бороду после смерти Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев много лет выступает на льду. И благодаря своей профессии он встретил Анастасию Заворотнюк . Примечательно, что для фигуриста это был второй брак, а для актрисы — третий. Когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» заболела, родные стали прятать ее от публики. Чернышев работал, а тренировался ночью. При этом он постоянно был в больнице с возлюбленной и воспитывал дочку Милу. Но недавно Заворотнюк умерла.

Для Петра случившееся стало ударом. Он 40 дней посещал могилу жены . Потом спортсмен вернулся к работе. Он приехал в Сочи, где подменил Татьяну Навку, которая заболела, и сам представил постановку «Вечера на хуторе».

До сих пор фигурист носит траур. Он был в черных брюках и рубашке в тон. При этом Чернышев отрастил бороду, которая сильно поседела, похудел, а на его лице появились морщинки и круги под глазами, щеки впали.