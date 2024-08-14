Почему Петр Чернышев может разрушить свою судьбу? Необходима помощь

Публика обратила внимание, что Чернышев до сих пор носит обручальное кольцо и рефлекторно его трогает то и дело.
«На какой руке кольцо — не так важно, как сама эмоциональная связь. Если брать «мир тонкий», то там нет право-лево, но там есть эмоции. Если человек слишком длительно горюет, то он тем самым разрушает себя (подсознательно хочет отправиться следом) и тормозит освобождение души почившего человека. Тут необходима помощь духовных служителей и психотерапевтов», — высказался эксперт.
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