Почему Петр Чернышев может разрушить свою судьбу? Необходима помощь

Петр Чернышев пришел на презентацию шоу Татьяны Навки в Сочи. Этот визит стал первым выходом в свет фигуриста после смерти его жены Анастасии Заворотнюк.

Публика обратила внимание, что Чернышев до сих пор носит обручальное кольцо и рефлекторно его трогает то и дело.

Teleprogramma.org поинтересовалась у эзотерика, преподавателя эзотерических практик Ильи Шенгелии не делает ли себе хуже фигурист, связывая себя с покойной обручальным кольцом на правой руке.

«На какой руке кольцо — не так важно, как сама эмоциональная связь. Если брать «мир тонкий», то там нет право-лево, но там есть эмоции. Если человек слишком длительно горюет, то он тем самым разрушает себя (подсознательно хочет отправиться следом) и тормозит освобождение души почившего человека. Тут необходима помощь духовных служителей и психотерапевтов», — высказался эксперт.