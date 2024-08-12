Дочь Заворотнюк призналась, что у нее есть проблемы на фоне похудения: «Начинаю маниакально тренироваться»

Старшая дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна тайно вышла замуж. Она все больше времени проводит в Дубае, где работает ее супруг. Оказалось, что у Анны Заворотнюк есть проблемы с восприятием себя. Анна Заворотнюк непременно хочет быть худой и носить облегающие и подчеркивающие ее худобу наряды. Иногда она начинает худеть и не может остановиться.

Анна Заворотнюк рассказала, что иногда тренируются маниакально и питается только куриной грудкой на пару и листьями салата.

«Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение. Так что, ко всему надо подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе, и обязательно получится долговременный результат», — поделилась дочка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что после смерти мамы целый месяц была рядом с семьей. По ее словам, они вспоминали самые яркие моменты из жизни, которые провели с Анастасией Заворотнюк .