У уехавшего из России Макаревича* гонорар за концерт снизился в 3,5 раза

Вот уже два года прошло с тех пор, как ряд артистов покинули Россию. Алла Пугачева улетела в Израиль с мужем и детьми. Туда же уехал Андрей Макаревич*. Этим летом он собирался выступить в Черногории и Болгарии, но билеты продавались очень плохо, поэтому выступления были отменены. Артист в случившемся винил организаторов. В итоге он выступил в Грузии, но там также было много свободных мест. Менеджеры звезды утверждают, что он по-прежнему востребован, а также просит гонорар размером 100 тысяч евро, как и три года назад.

Но по данным KP.RU, на самом деле Макаревич* снизил цену в три раза и готов выступить за 30 тысяч евро, а это 2,9 миллиона рублей. Этим летом артист ездил в Прибалтику, где на его выступления не было спроса. Певца не позвали ни на один корпоратив.

В похожей ситуации находятся Илья Прусикин* и его 33-летняя беременная возлюбленная Софья Таюрская из группы «Little Big». Они уехали в США, где пытаются строить карьеру. Они выступают редко. Теперь они собирают около 200 человек в клубах. Новые песни коллектива не вызывают ни у кого бурного интереса. На частные мероприятия их не зовут ни за 9 миллионов, как было раньше, ни за 2.

В Америке поживает Илья Лагутенко. Он иногда выступает. Певец создал новый проект «Уилл Лаут», с которым недавно выступал на фестивале в Белграде. А вот со своей группой «Мумий Тролль» он старается петь на Бали, в Таиланде, в ОАЭ, в Казахстане, в Грузии. В августе Лагутенко устроил концерт на итальянском пляже на курорте Форте-дей-Марми . Он зарабатывает за такое выступление около 10 миллионов рублей.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.