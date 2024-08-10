Курбан Омаров увиделся с дочкой после того, как Ксения Бородина перестала скрывать нового возлюбленного
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Курбан Омаров стал больше внимания уделять своим детям.
Ксения Бородина не скрывает, что после развода не общается с Курбаном Омаровым. Она делегировала обсуждение всех вопросов с ним няне. Своей дочке телеведущая не запрещает общаться с отцом. Однако пока Ксения не позволяет Теоне знакомиться с новой женой Курбана Валерией. Она объясняет это тем, что бизнесмен именно с этой женщиной ей изменял, а также отмечает, что сам ребенок не хочет пока знакомиться с мачехой. Но Бородина сетовала, что бывший муж редко видится с наследницей. Однако это он решил исправить.
На днях телеведущая объявила, что у нее роман с блогером Николаем Сердюковым. Она впервые снова стала говорить о личной жизни. После этого Омаров сразу увиделся с дочкой. Он также устроил встречу и со своим 16-летним сыном Омаром от первой жены Аллы Воденко.
Бизнесмен водил их на шопинг. Дети были облачены в черные спортивные наряды. По всей видимости, они хорошо ладят. Примечательно, что Бородина уже заявляет, что хочет завести еще одного ребенка. Она в свой 41 год не боится стать мамой в третий раз.
Ее подруга Ольга Орлова родила дочку Анну уже в зрелом возрасте и столкнулась с хейтом.