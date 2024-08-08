Гарик Харламов и Катерина Ковальчук устроили свадебное торжество в Москве

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук вместе уже несколько лет. Два месяца назад влюбленные отправились в ЗАГС. Они решили расписаться, а медовый месяц провели в Сочи. Многие критиковали резидента Comedy Club, считая, что он сэкономил на торжестве. Но на днях у Ковальчук состоялся девичник. 7 августа пара организовала долгожданное пышное торжество в загородном поселке «Агаларов Эстейт».

Невеста предстала на публике в белоснежном платье-бюстье в пол с прозрачным шлейфом и невесомой фатой-вуалью. Ее лаконичный образ дополнили букет и ободок. Гарик Харламов облачился в рубашку и костюм.