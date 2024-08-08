Гарик Харламов и Катерина Ковальчук устроили свадебное торжество в Москве
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Катерины Ковальчук
Влюбленные закатили роскошный банкет, а среди гостей были Сергей Бурунов, Денис Дорохов и другие звезды.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук вместе уже несколько лет. Два месяца назад влюбленные отправились в ЗАГС. Они решили расписаться, а медовый месяц провели в Сочи. Многие критиковали резидента Comedy Club, считая, что он сэкономил на торжестве. Но на днях у Ковальчук состоялся девичник. 7 августа пара организовала долгожданное пышное торжество в загородном поселке «Агаларов Эстейт».
Невеста предстала на публике в белоснежном платье-бюстье в пол с прозрачным шлейфом и невесомой фатой-вуалью. Ее лаконичный образ дополнили букет и ободок. Гарик Харламов облачился в рубашку и костюм.
Примечательно, что молодожены решили всех развлечь. Церемонию обмена клятвами провел Сергей Бурунов. Он потом также веселился с другими гостями и вспоминал своего коллегу Александра Петрова. Пришел на торжество также Денис Дорохов. Свадьба была оформлена в бело-оливковых тонах. Вечером гости зажгли бенгальские огни. Многие заметили, что Гарик Харламов был смущен. А вот Катерину Ковальчук стали называть самой элегантной невестой.