Квартиру Ларисы Долиной мошенники выставили на торги за 112 млн рублей

Лариса Долина выступает на сцене много лет. Она долгое время не обладала деньгами и не имела жилья . Но теперь у певицы есть дом и квартира. Лариса Долина продолжает много гастролировать и вести преподавательскую деятельность. Однако артистка в последнее время часто сталкивается с мошенниками. На этот раз стало известно, что ее дом выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей. Отмечается, что это могут быть те же злоумышленники, которые ранее внесли ее загородный дом в реестр залогового имущества, чтобы получить кредит в 50 млн рублей.

На этот раз мошенники раздобыли старое видео, где Лариса Долина демонстрирует паспорт и свое лицо. Так певица подтверждала свою личность для заказчика выступлений. А теперь злоумышленники с помощью этого ролика обманули несколько людей, представляясь доверенными лицами народной артистки РФ. Они утверждали, что она хочет продать дом за 112 млн рублей.

А спустя время в правоохранительные органы обратились обманутые покупатели, которые так и не получили ключи от жилья. На данный момент следовали проводят проверку по этому делу, пишет Телеграм-канал Mash.