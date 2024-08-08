Что означает фамилия Авербух?

Илья Авербух родился в обычной семье. Его мама — воспитательница в детском садике, а папа — инженер, трудящийся на заводе. По национальности они евреи. Поэтому у Ильи такая фамилия — Авербух.

Примечательно, что в 15 лет один из его тренеров даже предложил ему изменить фамилию на любую другую, славянскую. Но Илья Авербух отказался это делать.

К слову, у этой фамилии непростая история. Это несколько измененная форма немецкой дворянской фамилии Ауэрбах, которую основал некий Моисей, в 15-м веке являвшийся банкиром при главе католической церкви Регенсбурга — города в Германии. Его потомки ушли с немецких земель и стали жить в Польше и на Украине. Много их осталось в Львовской области, где они были раввинами. Кто-то из них предок Ильи.

А вот мама фигуриста — Юлия Марковна Бурдо. Ее фамилия происходит от польского слова бурда, которое означает «шумный», «буйный», «общительный». Такая фамилия встречается у евреев из белорусского Гродно и украинских Черкасс, Овруча и казацкой столицы Чигирина.