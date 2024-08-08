Сколько лет Роману Капаклы из «Дома-2»?

Роман Капаклы родом из Санкт-Петербурга. Он много лет занимается спортом и имеет атлетичное, подтянутое тело. Прославился Роман Капаклы благодаря шоу «Дом-2». Сначала он был в браке с Мариной Африкантовой , а потом закрутил роман с Татьяной Мусульбес. Блогер легко очаровывает женщин, так как обладает привлекательной внешностью. Рома Капаклы весит 100 килограммов при росте 180 сантиметров.

Но немногие догадываются о том, сколько лет Роману Капаклы . Он выглядит очень мужественно и взросло, но на самом деле муж Тани Мусульбес очень молод. Ему всего 25 лет. А вот его избраннице 26 лет.