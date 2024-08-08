Беременная Таня Мусульбес и Роман Капаклы купили автомобиль «БМВ»

Роман Капаклы сейчас женат на Тане Мусульбес. В свое время у него был роман с Мариной Африкантовой. Он даже на ней женился. Но потом стал ей изменять с Таней Мусульбес, что послужило поводом для развода. А теперь он счастлив в браке со своей избранницей. Они ждут пополнения в семье. Таня Мусульбес находится уже на девятом месяце беременности. А 8 августа пара поделилась еще одной радостной новостью.

В соцсети Роман Капаклы выложил видео, которым вместе с Таней Мусульбес похвастался новым автомобилем. Они купили новую BMW, которая стоит около 12 миллионов рублей.