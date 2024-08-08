Беременная Таня Мусульбес и Роман Капаклы купили автомобиль «БМВ»
Таня Мусульбес и Роман Капаклы. Фото: соцсети Тани Мусульбес
Рома Капаклы заявил, что у него теперь есть три девочки. Экс-участник «Дома-2» показал новую иномарку.
Роман Капаклы сейчас женат на Тане Мусульбес. В свое время у него был роман с Мариной Африкантовой. Он даже на ней женился. Но потом стал ей изменять с Таней Мусульбес, что послужило поводом для развода. А теперь он счастлив в браке со своей избранницей. Они ждут пополнения в семье. Таня Мусульбес находится уже на девятом месяце беременности. А 8 августа пара поделилась еще одной радостной новостью.
В соцсети Роман Капаклы выложил видео, которым вместе с Таней Мусульбес похвастался новым автомобилем. Они купили новую BMW, которая стоит около 12 миллионов рублей.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес и их новый автомобиль. Фото: скрин соцсети Ромы Капаклы
Осталась довольна и Таня Мусульбес, которая сразу прокатилась на иномарке. А вот поклонники решили, что паре стоило приобрести себе сначала дом.
Некоторые вспомнили, что у Рома Капаклы — тот еще водитель. Когда он был женат на Марине Африкантовой, то ездил на ее дорогом Mercedes.
Возвращаясь из Санкт-Петербурга, Марина Африкантова и Рома Капаклы попали в ДТП. Рома Капаклы разогнал машину до 200 километров в час и не справился с управлением. Тогда они чудом остались целы, а вот Mercedes Марины Африкантовой был разбит вдребезги, что и припомнили Роме Капаклы подписчики.
«Расфигачь, как когда-то Маринкину!» — съязвила alesiatroianoyskaia.