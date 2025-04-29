Никита Кологривый встретился с гномами

О чем фильм «Сокровища гномов»

В кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ семейного фильма «Сокровища гномов». Главную роль в картине сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

Лента рассказывает о незадачливом бизнесмене Романе, которому обманом достается домик в деревне в наследство от соседа. А вместе с сельской недвижимостью и четверка ворчливых, упрямых и принципиальных гномов. Кстати, озвучивают их Константин Ивлев (гном Пекарь), Роман Курцын (Крепыш), Никита Тарасов (Зевака) и Дмитрий Чеботарев (Умник).

Однако гномы обладают редчайшим талантом — умеют находить клады. Но чтобы они помогли найти сокровища, нужно убедить их в том, что все найденные средства пойдут на благие дела. И ради своей цели Роман готов на все!

Когда Никита Кологривый только появился на красной дорожке, дети сразу же окружили его плотным кольцом. И он, обаятельный и улыбчивый, никому не отказал в автографе, фото и ответил на вопросы юных корреспондентов. А взрослые журналисты больше подслушали его ответы.