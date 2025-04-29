Никита Кологривый встретился с гномами

О чем фильм «Сокровища гномов»
В кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ семейного фильма «Сокровища гномов». Главную роль в картине сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.
Лента рассказывает о незадачливом бизнесмене Романе, которому обманом достается домик в деревне в наследство от соседа. А вместе с сельской недвижимостью и четверка ворчливых, упрямых и принципиальных гномов. Кстати, озвучивают их Константин Ивлев (гном Пекарь), Роман Курцын (Крепыш), Никита Тарасов (Зевака) и Дмитрий Чеботарев (Умник).
Однако гномы обладают редчайшим талантом — умеют находить клады. Но чтобы они помогли найти сокровища, нужно убедить их в том, что все найденные средства пойдут на благие дела. И ради своей цели Роман готов на все!
Когда Никита Кологривый только появился на красной дорожке, дети сразу же окружили его плотным кольцом. И он, обаятельный и улыбчивый, никому не отказал в автографе, фото и ответил на вопросы юных корреспондентов. А взрослые журналисты больше подслушали его ответы.
Кадр из фильма «Сокровища гномов»
«Встретив гномов, я бы испугался»
— Какие сцены стали самыми запоминающимися для вас?
— Сцены, где мы взаимодействовали с гномами.
— Что бы вы сделали, если бы встретились с ними в реальности?
— Я бы испугался, наверное.
— Как вы объясняете себе то, что ваш персонаж Роман преследует корыстные цели?
— Мой герой изначально мог запутаться или были не те учителя рядом.
— А вас когда-нибудь кто-нибудь обманывал?
— Меня никто не обманывал. И я стараюсь этого не делать, потому что все возвращается.
Никита Кологривый с юной актрисой Алисой Руденко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Я спросил бы совета у детей»
— Где бы вы спрятали клад, если бы он у вас был?
— Наверное, я сначала бы спросил совета у детей.
— Какой добрый поступок вы совершили недавно?
— Я этого не знаю. Я стараюсь делать, но не фиксирую на этом внимание. Наверное, помог нуждающимся.
— А какой свой поступок вы считаете самым авантюрным?
— Романтический. Но не скажу, какой именно.
— Что вы считаете самой большой удачей в своей жизни?
— То, что я попал в кино.
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