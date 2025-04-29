Никита Кологривый встретился с гномами

Никита Кологривый. Фото: Global Look Press

На премьере фильма «Сокровища гномов» актер рассказал о том, как бы повел себя при встрече с этими сказочными персонажами и где бы спрятал клад.

Содержание

О чем фильм «Сокровища гномов»

В кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ семейного фильма «Сокровища гномов». Главную роль в картине сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

Лента рассказывает о незадачливом бизнесмене Романе, которому обманом достается домик в деревне в наследство от соседа. А вместе с сельской недвижимостью и четверка ворчливых, упрямых и принципиальных гномов. Кстати, озвучивают их Константин Ивлев (гном Пекарь), Роман Курцын (Крепыш), Никита Тарасов (Зевака) и Дмитрий Чеботарев (Умник).

Однако гномы обладают редчайшим талантом — умеют находить клады. Но чтобы они помогли найти сокровища, нужно убедить их в том, что все найденные средства пойдут на благие дела. И ради своей цели Роман готов на все!

Когда Никита Кологривый только появился на красной дорожке, дети сразу же окружили его плотным кольцом. И он, обаятельный и улыбчивый, никому не отказал в автографе, фото и ответил на вопросы юных корреспондентов. А взрослые журналисты больше подслушали его ответы.

Кадр из фильма «Сокровища гномов»

«Встретив гномов, я бы испугался»

— Какие сцены стали самыми запоминающимися для вас?

— Сцены, где мы взаимодействовали с гномами.

— Что бы вы сделали, если бы встретились с ними в реальности?

— Я бы испугался, наверное.

— Как вы объясняете себе то, что ваш персонаж Роман преследует корыстные цели?

— Мой герой изначально мог запутаться или были не те учителя рядом.

— А вас когда-нибудь кто-нибудь обманывал?

— Меня никто не обманывал. И я стараюсь этого не делать, потому что все возвращается.

Никита Кологривый с юной актрисой Алисой Руденко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Я спросил бы совета у детей»

— Где бы вы спрятали клад, если бы он у вас был?

— Наверное, я сначала бы спросил совета у детей.

— Какой добрый поступок вы совершили недавно?

— Я этого не знаю. Я стараюсь делать, но не фиксирую на этом внимание. Наверное, помог нуждающимся.

— А какой свой поступок вы считаете самым авантюрным?

— Романтический. Но не скажу, какой именно.

— Что вы считаете самой большой удачей в своей жизни?

— То, что я попал в кино.

Читайте также:

Читайте также