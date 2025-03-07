Гогунский — на татами, Федункив — в общежитии, Пиоро — в ректорате: как снимался сериал «Универ. Молодые»

10 марта на телеканале ТНТ стартует сериал «Универ. Молодые». Как уверяют создатели проекта, это одновременно и продолжение, и мягкий перезапуск знаменитой франшизы о приключениях российских студентов. Часть персонажей перейдут в сериал из предыдущих сезонов, однако костяк будет собран из новых героев.
О чем сериал «Универ. Молодые»
В центре повествования — пятерка первокурсников, которые заселяются в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, который возвращается в университет в качестве ректора, новый комендант общежития Тамара Михайловна (Марина Федункив), ее помощник Кисель, «пельменный король» Кузя, ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, погрузившаяся в преподавание после разрыва с Антоном Мартыновым.
Новых героев ждут «старые» перипетии: учеба, любовные шарады, поиск своего места в жизни. Порадуют нас и хорошо знакомые герои.
Виталий Гогунский: «Как будто в молодость вернулся»
Например, Эдуард Кузьмин (Кузя) в новом сезоне похож на прежнего Кузю, которого зрители узнали 13 лет назад. В этих сериях его персонаж будет опекать свою младшую сестру и следить за тем, чтобы никто не покушался на ее невинность.
«Кузя чувствует себя уверенно в опекунстве. Здесь у него даже нет сомнений», — поясняет Виталий Гогунский. — У него включился отцовский инстинкт».
Сюрпризом для зрителей станет то, что в этом сезоне Кузя выйдет на татами. Чтобы поддерживать себя в форме, сам Виталий ездит на тренировки.
По словам артиста, он скучал по своему персонажу и в сериале «Универ. Молодые» раскроется по-новому.
Корреспондент Teleprogramma.org, побывавшая на съемочной площадке сериала, не упустила возможность задать Виталию Гогунскому несколько вопросов.
— Что в вас принципиально изменилось с момента вашего участия еще в первом «Универе»?
— Мы все практически не изменились, только стали опытнее и мудрее. При этом о у нас не пропало желание работать, и это я могу сказать про свою выносливость.
Когда тебе интересно, и ты делаешь свое дело с любовью, ты не устаешь, у тебя всегда есть силы. А если устал, то, наверное, где-то неправильно распределяешься или пора менять дело. Вероятно, ты идешь не по своему пути.
— А как изменился ваш персонаж?
— Кузя стал немножко самодуром, таким наглым, уверенным, недоверчивым и циничным, поэтому сейчас его сложно запутать. При этом он не потерял свою внутреннюю любовь к жизни и к людям. Кузя повзрослел, но сохранил свой идиотизм.
В какой-то степени самодурство есть в каждом из нас, даже у детей по отношению к игрушкам, а у взрослых — к другим людям, подчиненным. Однако это не говорит о том, что человек злой. Просто случается некий перекос.
Виталий Гогунский в роли Кузи. Фото: телеканал ТНТ
— Были какие-то необычные отзывы на Кузю, который стал олигархом, от ваших знакомых богатых людей?
— В 99% случаев реакция одинаковая. Когда говоришь, что Кузя разбогател, все начинают улыбаться: «Да ладно! Кузя?» Это очень смешно даже в своей формулировке. Хочется только поблагодарить авторов, которые развернули историю моего героя на 180 градусов.
Получается, что с одной стороны это все еще Кузя, но одновременно и Кузя перерожденный. У него уже совсем другие краски, динамика, и мне это все ближе в настоящий момент.
Авторы решили не ставить меня на старые рельсы, что, вероятно, и не сработало бы. Все-таки прошли 15 лет, и любой человек за это время меняется. Поэтому, с одной стороны, в Кузе сохранилась его старая энергия, но появилась и новая, более соответствующая моим жизненным переживаниям.
— Какую задачу вы ставили перед собой, когда взялись за съемки?
— Думаю, что задача у нас вместе с авторами и всей съемочной группой одна — принести радость в каждый дом. Мы хотим, чтобы зрителю понравился сериал. Это равно высоким рейтингам и возможности продолжения. Все усилия направлены в эту сторону.
Григорий Кокоткин: «Бедные бабушки его и провели, приняв за Аршавина»
Григорий Кокоткин также вернулся к своей роли Алексея Киселева (Киселя), но уже не в качестве студента, а в качестве завхоза при общежитии. Он как раз и помогает коменданту Тамаре Михайловне, героине Марине Федункив. Фактически работает за койко-место и еду, смеется сам артист.
Его герой много чего насмотрелся… Впрочем, оказалось, что и у самого Григория богатое студенческое прошлое…
Григорий Кокоткин в роли Алексея Киселева. Фото: телеканал ТНТ
— А можете вспомнить какие-нибудь интересные истории из собственной студенческой жизни? — поинтересовались журналисты у актера.
— Когда я учился во ВГИКе, то жил в общежитии. И в этом сезоне есть немало пересечений с моим времяпрепровождением.
В общежитие ВГИКа не пускали после определенного времени, после 10 или 11 вечера нельзя было приводить гостей. А все ребята, даже москвичи, хотели там жить, потому что в общаге случалось много интересного.
Однажды в общежитие пришел мой знакомый, чья фамилия была созвучна с фамилией известного футболиста Аршавина. А бедным вахтершам мы наплели, что это тот самый знаменитый игрок. Тогда как раз шел чемпионат мира или Европы. И мы сказали: «Вот человек, представляющий сборную Россию, приехал в гости на два часа. Мы чисто символически чай попьем».
Ну бедные бабушки его и провели… Сказали: «Мы вас смотрим, мы за вас болеем». Потом обман все же вскрылся, и мне за него пролетело. Мне вообще запретили приводить гостей на определенное время.
Сергей Пиоро: «Спустя полгода меня «назначили» ректором»
Актер Сергей Пиоро — тоже из «возвращенцев», он сыграл ректора университета Павла Зуева. Причем ранее, снимаясь четыре года назад в сезоне под названием «Универ. Новая общага», он сказал, что ставит точку в съемках. Однако актер предполагает, а продюсер располагает.
Сергей Пиоро в роли Павла Зуева. Фото: телеканал ТНТ
«Объем моей роли очень вырос. Если вы помните, меня когда-то пригласили на роль заведующего кафедрой на одну серию. Там был эпизод, когда дочка моего персонажа соблазняет Микаэляна.
Я согласился, потому что мне интересно. А потом роль стали дописывать, и заведующий кафедрой стал появляться все чаще и чаще», — рассказал Сергей Пиоро.
«Спустя полгода меня «назначили» ректором. И дальше уже пошла история. Дошло до того, что моя фамилия стала появляться в титрах в начале серии. А для актера это очень приятно.
И после беседы с продюсером о новом объеме роли, о том, как мой герой проходит разные перипетии, взаимодействует с женой, я уже ни в чем не сомневался», — отметил Сергей Пиоро.
Илья Полежайкин: «Нам нужен был резонер, и мы нашли его в лице Влада Прохорова»
По словам креативного продюсера Ильи Полежайкина, по сути, студенты не меняются во все времена, будь это учащийся Сорбонны XIX века или студент современного российского вуза. Но другими стали средства общения, решения проблемы. Если раньше, чтобы увидеть человека, нужно было находиться рядом, то теперь достаточно позвонить, написать.
Как рассказал Илья Полежайкин, в нынешнем проекте зрителей ждет много визуального юмора, который будет построен на инфографике, — студенты постоянно обмениваются сообщениями, небольшими видео, мемами.
«Мы постарались перенести на экран культуру интернет-общения, используя весь доступный арсенал аудиовизуальных средств», — подчеркнул креативный продюсер.
Как пояснил Илья Полежайкин, кастинг для сезона «Универ. Молодые» длился около года. По словам продюсера, для создателей сериала было важно соблюсти баланс, поскольку им нужны были как новые лица, так и опытные артисты. Хотелось, чтобы новые герои были узнаваемы, но в то же время и не похожи на персонажей предыдущих сезонов.
Например, в сериале есть персонаж — каратист Павел Кривошеев. Кому-то на ум может сразу прийти Кузя. Но Павел — это совсем другой герой — интересный, глубокий, уточняет Илья Полежайкин.
«К тому же Кирилл Мешалкин, исполняющий роль Павла Кривошеева, — потрясающий артист. Он много привнес в эту роль себя. Поэтому, я думаю, что у зрителей не возникнет ощущения какого-то повтора, — говорит Илья Полежайкин.
Съемочная группа сериала «Универ. Молодые». Фото: телеканал ТНТ
— Или, например, если говорить о персонаже Феди Сычева. Нам нужен был резонер, и мы нашли его в лице Влада Прохорова. Плюс мы наградили его желанием стать лицом ТНТ. Это персонаж, который занимается стендапом, а это одно из самых мейнстримовых направлений сейчас.
Или, например, когда мы искали Анну Кузьмину, сестру Кузи, нам была не нужна вторая Аллочка или Маша Белова. Мы хотели показать девушку, которая смотрит на мир широко открытыми глазами.
Она уверена, что в Москве ее ждут интересные вечеринки, потрясающие парни, невероятные приключения. Но она привезла с собой свою Агаповку, потому что можно уехать из деревни, но деревня не уедет из тебя никогда.
А еще мы попытаемся показать зрителю такой типаж, как Маугли, воспитанный бабушкой. Это Славик Потапов — человек, который вырос в семье, где были только женщины, причем огромное их количество. И, разумеется, они вырастили божий одуванчик, который говорит их присказками, смотрит турецкие сериалы и чудесно готовит.
Однако в какой-то момент ему нужно сепарироваться от своей семьи, вырасти, встретить свою любовь. Но в то же время, изменившись, не изменить себе: остаться таким же добрым, честным и справедливым».
По словам Ильи Полежайкина, мир «Универа» не стареет, потому что рассказывает истории на вечные темы о поиске себя, о любви, дружбе и тех испытаниях, которые мы проходим, когда взрослеем. А у студентов по-прежнему есть желание быть любимыми, востребованными и определиться в жизни. Впрочем, как и у каждого из нас.
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