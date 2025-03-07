Гогунский — на татами, Федункив — в общежитии, Пиоро — в ректорате: как снимался сериал «Универ. Молодые»

10 марта на телеканале ТНТ стартует сериал «Универ. Молодые». Как уверяют создатели проекта, это одновременно и продолжение, и мягкий перезапуск знаменитой франшизы о приключениях российских студентов. Часть персонажей перейдут в сериал из предыдущих сезонов, однако костяк будет собран из новых героев.

О чем сериал «Универ. Молодые»

В центре повествования — пятерка первокурсников, которые заселяются в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, который возвращается в университет в качестве ректора, новый комендант общежития Тамара Михайловна (Марина Федункив), ее помощник Кисель, «пельменный король» Кузя, ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, погрузившаяся в преподавание после разрыва с Антоном Мартыновым.

Новых героев ждут «старые» перипетии: учеба, любовные шарады, поиск своего места в жизни. Порадуют нас и хорошо знакомые герои.

Виталий Гогунский: «Как будто в молодость вернулся»

Например, Эдуард Кузьмин (Кузя) в новом сезоне похож на прежнего Кузю, которого зрители узнали 13 лет назад. В этих сериях его персонаж будет опекать свою младшую сестру и следить за тем, чтобы никто не покушался на ее невинность.

«Кузя чувствует себя уверенно в опекунстве. Здесь у него даже нет сомнений», — поясняет Виталий Гогунский. — У него включился отцовский инстинкт».

Сюрпризом для зрителей станет то, что в этом сезоне Кузя выйдет на татами. Чтобы поддерживать себя в форме, сам Виталий ездит на тренировки.

По словам артиста, он скучал по своему персонажу и в сериале «Универ. Молодые» раскроется по-новому.

Корреспондент Teleprogramma.org, побывавшая на съемочной площадке сериала, не упустила возможность задать Виталию Гогунскому несколько вопросов.

— Что в вас принципиально изменилось с момента вашего участия еще в первом «Универе»?

— Мы все практически не изменились, только стали опытнее и мудрее. При этом о у нас не пропало желание работать, и это я могу сказать про свою выносливость.

Когда тебе интересно, и ты делаешь свое дело с любовью, ты не устаешь, у тебя всегда есть силы. А если устал, то, наверное, где-то неправильно распределяешься или пора менять дело. Вероятно, ты идешь не по своему пути.

— А как изменился ваш персонаж?

— Кузя стал немножко самодуром, таким наглым, уверенным, недоверчивым и циничным, поэтому сейчас его сложно запутать. При этом он не потерял свою внутреннюю любовь к жизни и к людям. Кузя повзрослел, но сохранил свой идиотизм.

В какой-то степени самодурство есть в каждом из нас, даже у детей по отношению к игрушкам, а у взрослых — к другим людям, подчиненным. Однако это не говорит о том, что человек злой. Просто случается некий перекос.