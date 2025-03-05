Павел Воля дал совет Даве из-за беременной Мари Краймбрери: «Появляйся дома как можно меньше»

Слухи о романе между рэпером Давой (Давидом Манукяном) и певицей Мари Краймбрери долгое время циркулировали в СМИ, пока пара наконец не подтвердила их, объявив о своей помолвке и предстоящем рождении первенца. Вместе они уже несколько лет, и их история любви началась вскоре после развода Давы с Ольгой Бузовой. Год назад Манукян временно расстался с Мари, что чуть было не привело к его возвращению к Бузовой. Во время участия в реалити-шоу, где Ольга выступала в роли ведущей, Давид поцеловал ее, вызвав бурю эмоций у публики. Однако, несмотря на эти события, Мари простила Даву, и пара воссоединилась, а позже объявила о свадьбе и ожидании ребенка.

На одном из недавних выпусков телешоу Павла Волю на ТНТ известный комик поделился своим мнением с Давой. Воля, который сам является мужем гимнастки Ляйсан Утяшевой и отцом двоих детей, посоветовал Манукяну проводить больше времени вне дома, чтобы сохранить гармонию в семье. Этот совет вызвал реакцию со стороны Мари Краймбрери, которая прокомментировала видеоролик, спросив у Давы, есть ли у него возможность следовать этому совету. Вместо ответа певец ограничился лайком на ее сообщение.

«Пока есть возможность появляйся дома как можно меньше», - отметил Павел Воля.

Подписчики оценили юмор ситуации, но отметили, что сам Воля рискует получить замечание от своей супруги за такие рекомендации молодому отцу. Фанаты предполагают, что Ляйсан Утяшева вряд ли одобрила бы такие советы мужа.