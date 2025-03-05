Максим Галкин* заснял, как Алла Пугачева первой пробует торт на вечеринке у бассейна в честь Дня желтых цветов

Алла Пугачева и Максим Галкин* поделились яркими моментами с вечеринки, организованной у бассейна их роскошного особняка. Вечеринка была посвящена Дню желтых цветов, традиционному празднику, который отмечается в первое воскресенье марта. Примечательно, что даже находясь за границей, Алла продолжает соблюдать заведенные ею обычаи.

На опубликованных кадрах видно, как Максим снимает Аллу Борисовну, наслаждающуюся просмотром торта, украшенного тюльпанами из сладкой мастики. Примадонна, явно впечатленная десертом, решилась попробовать его первой, предвосхищая удовольствие своих гостей.

Во время мероприятия Алла Пугачева выглядела элегантно, выбрав канареечный брючный костюм в сочетании с атласной рубашкой и теплым бежевым тренчем. Ее образ дополнялся париком и кепи, а на шее красовалась яркая пластиковая цепь желтого цвета. Певица, не скрывая восторга, отведала кусочек торта, демонстрируя при этом изысканные перстни на пальцах.