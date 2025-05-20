"Так назвал народ": Наталья Рудова раскрыла, почему ее называют нецензурным словом

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона сериала "Бедные смеются, богатые плачут". По сюжету многосерийной ленты олигарх Сергей Воронцов вновь разбирается со своими женами, сыном, помощниками по хозяйству. В новых сериях в окружении богача появляется жесткая и стервозная пиарщица по имени Жанна.
Эту роль сыграла актриса Наталья Рудова. В небольшом интервью Teleprogramma.org Наталья рассказала о том, почему зрители называют ее героинь нецензурным словом, и когда она в последний раз плакала.
"Это меня так назвал народ"
— Наталья, вы смотрели первый сезон сериала "Бедные смеются, богатые плачут"?
— Да, конечно. Я подготовилась и посмотрела его. Но в большей степени я наблюдала за Аней Снаткиной, которая снималась в первом сезоне, и мне нужно было не пересекаться с ней по психоэмоциональной истории.
Мы должны были быть диаметрально противоположными личностями. За исключением стервозности, которая присутствует в обеих героинях.
Ее героиня такая медленная, размеренная. И я решила, что я в этом сериале буду как ветер — ходить туда-сюда.
— Вы ведь когда-то провели много времени вместе, снимаясь в сериале "Татьянин день". Общаетесь ли сейчас?
— Нет, не получилось.
— Не жалеете?
— А почему должна? Люди встречаются, а потом расходятся. Такова жизнь!
— Я читала, что вашу героиню Жанну назвали так, как Надежда называла свою соперницу в фильме "Любовь и голуби". Только без слова "крашеная" и в масштабах страны...
— Это меня так назвал народ. Имеются в виду многие мои героини, а не только Жанна.
— И как вам такое определение?
— Я считаю, что это правда, потому что у меня круто получаются характерные героини.
— Что для вас было самым сложным на съемках "Бедных и богатых"?
— Да все было легко и спокойно. Очень хорошие, удобные, комфортные съемки. Прекрасный коллектив!
"Я в принципе позитивный человек"
— Задам вопрос, исходя из названия сериала. Когда и над чем вы последний раз смеялись и плакали?
— Скорее, плакала над кино. Буквально вчера я смотрела фильм про войну.
А что касается смеха, то я всегда ржу как лошадь. Я в принципе позитивный человек.
— А как провели 9 Мая?
— Дома, с удовольствием.
— А какие фильмы любите смотреть?
— Либо фэнтези, либо детективы, либо очень мрачные детективы, но с хорошим концом.
— Какие у вас планы на лето?
— Грандиозные. Работать, отдыхать. Все, как и положено летом!
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