"Так назвал народ": Наталья Рудова раскрыла, почему ее называют нецензурным словом

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона сериала "Бедные смеются, богатые плачут". По сюжету многосерийной ленты олигарх Сергей Воронцов вновь разбирается со своими женами, сыном, помощниками по хозяйству. В новых сериях в окружении богача появляется жесткая и стервозная пиарщица по имени Жанна.

Эту роль сыграла актриса Наталья Рудова. В небольшом интервью Teleprogramma.org Наталья рассказала о том, почему зрители называют ее героинь нецензурным словом, и когда она в последний раз плакала.

"Это меня так назвал народ"

— Наталья, вы смотрели первый сезон сериала "Бедные смеются, богатые плачут"?

— Да, конечно. Я подготовилась и посмотрела его. Но в большей степени я наблюдала за Аней Снаткиной, которая снималась в первом сезоне, и мне нужно было не пересекаться с ней по психоэмоциональной истории.

Мы должны были быть диаметрально противоположными личностями. За исключением стервозности, которая присутствует в обеих героинях.

Ее героиня такая медленная, размеренная. И я решила, что я в этом сериале буду как ветер — ходить туда-сюда.

— Вы ведь когда-то провели много времени вместе, снимаясь в сериале "Татьянин день". Общаетесь ли сейчас?

— Нет, не получилось.

— Не жалеете?

— А почему должна? Люди встречаются, а потом расходятся. Такова жизнь!