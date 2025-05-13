«Споет всем, у кого есть деньги»: как сейчас живет Валерий Меладзе

Когда в Испании возникли проблемы с электричеством, в медийном пространстве появилось много шуток о Валерии Меладзе. Мол, артист же поет: «Но я тысячу раз обрывал провода…» в композиции «Салют, Вера».

Меж тем Telegram-канал SHOT сообщал, что в июне этого года Валерий Шотаевич планирует дать концерты в России, приуроченные к его шестидесятилетию. А в Сети уже шутят: как бы нам не оборвал провода…

Хотя, возможно, в нашей стране найдутся люди, которые соскучились по этому артисту и закроют на все глаза.

Скандал в Дубае

На самом деле Валерий Меладзе прекратил выступления в России с 2022 года, переехав с семьей в Испанию. В 2023 году он угодил в скандал, выступив на корпоративе в Дубае. Кто-то из зала выкрикнул лозунг, недопустимый для нашей страны. Видно, артист растерялся и не сумел правильно ответить провокаторам…

В результате этого инцидента были отменены запланированные концерты Валерия Меладзе в ряде российских городов.

Сейчас артист гастролирует по США, Европе и Казахстане. Гостеприимный казахский народ очень тепло принимает его.

Меж тем тот же Telegram-канал SHOT сообщил, что Меладзе планирует юбилейный тур по России в июне 2025 года, приуроченный к его 60-летию. Депутат Елена Драпеко подтверждает отсутствие законодательной базы для запрета его выступлений в Москве и других городах.