«Споет всем, у кого есть деньги»: как сейчас живет Валерий Меладзе

Когда в Испании возникли проблемы с электричеством, в медийном пространстве появилось много шуток о Валерии Меладзе. Мол, артист же поет: «Но я тысячу раз обрывал провода…» в композиции «Салют, Вера».
Меж тем Telegram-канал SHOT сообщал, что в июне этого года Валерий Шотаевич планирует дать концерты в России, приуроченные к его шестидесятилетию. А в Сети уже шутят: как бы нам не оборвал провода…
Хотя, возможно, в нашей стране найдутся люди, которые соскучились по этому артисту и закроют на все глаза.
Скандал в Дубае
На самом деле Валерий Меладзе прекратил выступления в России с 2022 года, переехав с семьей в Испанию. В 2023 году он угодил в скандал, выступив на корпоративе в Дубае. Кто-то из зала выкрикнул лозунг, недопустимый для нашей страны. Видно, артист растерялся и не сумел правильно ответить провокаторам…
В результате этого инцидента были отменены запланированные концерты Валерия Меладзе в ряде российских городов.
Сейчас артист гастролирует по США, Европе и Казахстане. Гостеприимный казахский народ очень тепло принимает его.
Меж тем тот же Telegram-канал SHOT сообщил, что Меладзе планирует юбилейный тур по России в июне 2025 года, приуроченный к его 60-летию. Депутат Елена Драпеко подтверждает отсутствие законодательной базы для запрета его выступлений в Москве и других городах.
«Ну что мы можем сделать? Только не ходить на его концерты и призывать других не ходить. У нас нормативной основы нет для того, чтобы запретить», — сказала депутат в комментариях Lenta.ru.
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press
Сколько стоят выступления Валерия Меладзе
Валерий Меладзе уже давно не гастролирует в России, что сказалось на его доходах. По информации СМИ, он начал просить за выступления 80 000 долларов, а также райдер, оцениваемый в 10 000 долларов. Стоимость райдера включает бизнес-классы билеты, трансфер, звуковое и световое оборудование и прочие необходимые ресурсы для концертов.
«Меладзе споет всем тем, у кого есть деньги. Как показывает статистка и бытовые наблюдения, гонорары платятся высокие. Сегодня 100 тыс. долларов кажутся космической суммой. Это достаточно приличные деньги, на которые можно существовать любому артисту», — сказал в одном из своих интервью продюсер Евгений Морозов.
Валерий Меладзе. Фото: Вадим Тараканов/ Global Look Press
Радости и горести семьи Валерия Меладзе
Меж тем сам Валерий Меладзе старается не обращать внимания на разные высказывания. Он записывает шуточные ролики на пару со своей женой Альбиной Джанабаевой, растит от нее детей: Константина, Луку и Агату.
Летом 2024 года у артиста произошло радостное событие: его дочь от первого брака Софико родила сына.
Но прошлый год был и омрачен несчастьем в судьбе Валерия Меладзе. Его 90-летний отец Шота Константинович ушел из жизни от последствий коронавируса. Певец узнал эту страшную новость за два часа до выхода на сцену, но не отменил выступления.
«Несмотря на это, артист выступил, почти не показывая свою горечь. Это свидетельствует о высочайшем профессионализме и преданности искусству, - написал продюсер музыканта в своем блоге.
- Он не стал расстраивать свою команду и, главное, поклонников, которые ждали его выступления. Только на песне «Иностранец», при звуках дудука, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости».
Да вы, наверное, и сами помните эту песню: «Я повсюду иностранец, забери меня мама домой»…
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