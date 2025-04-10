Владимир Сычев: «Я потерял пароль от 12 биткоинов, а они сейчас стоят больше миллиона долларов»

10 апреля в прокат выходит фильм «Где наши деньги?». По сюжету картины трое молодых людей из небольшого городка грабят банк на сумму миллион рублей. Но на следующее утро из новостей узнают, что на самом деле из банка украдено 25 миллионов. Возникает логичный вопрос, вынесенный в названии ленты.
Одну из главных ролей в картине сыграл актер Владимир Сычев. На премьере фильма он рассказал журналистам о пластиковом глазе, доме на Канарских островах и работе с Дмитрием Нагиевым.
«Это первый фильм, где я не заморачивался на тексте. Обычно везде огромные диалоги, а здесь у меня такой молчаливый персонаж, что с одной стороны тоже радует, — признался Владимир.
— Это работа на органическое молчание. Я в театральном институте любил такие отрывки, текст учить не надо, просто существуешь, погрузившись в образ. И мне кажется, все должно получиться.
Я прямо в предвкушении, хотя у меня и роль-то небольшая. Но я жду, что это должен быть очень крутой проект».
«Мне по полтора часа вставляли пластиковый глаз»
— Какой съемочный день вам больше всего запомнился?
— Мне запомнилось, как мне по полтора часа вставляли пластиковый глаз. И уже на третий съемочный день у меня глаз болел и слезился.
Если в первый день мне это нравилось, но уже потом, когда я понимал, что сейчас начнется этот процесс, у меня уже начинали потеть ладошки.
Владимир Сычев. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
— А погони, перестрелки были?
— Вы в фильме все увидите. Мой герой максимально заряженный, с огромной сумкой всевозможного оружия, поэтому в этом плане все в порядке.
— Вы когда-нибудь теряли большие деньги, как главные герои картины?
— Не просто терял. У меня сейчас потеря 12 биткоинов, которые лежат на холодном кошельке, и пароль от которых я потерял. Вот посчитайте, сколько это.
Мне посоветовали не сохранять пароль в телефон, а записать его на листочек.
Когда я покупал биткоины, они стоили по 2 000 долларов. Я помню, что свои листочки перекладывал-перекладывал.
А когда они начали стоить по 30 000 долларов, мы как раз переехали с одного дома в другой. Я спохватился, начал искать пароль и до сих пор не могу найти.
Кто-то говорит, что восстановим. Но 50 процентов отдаю — попробуйте, но так никто не смог. Больше миллиона долларов они сейчас стоят.
«В 90-е годы я купил дом на Канарских островах»
— Какую свою покупку вы можете назвать самой безумной?
— В свое время, в 90-е годы, я купил дом на Канарских островах, который после этого у меня ушел. В общем, я его потерял.
— Почему?
— Там была сложная ситуация, надо было платить налоги. Я сначала приезжал жить в этот дом, потом не мог там находиться — и в итоге за долгую неуплату Испанское государство у меня этот дом отжало.
Сейчас я строю дом для жизни. Построю — расскажу. А то бывает, что расскажешь, и ничего не склеится.
Владимир Сычев. Фото: Global Look Press
«Дима никогда в жизни не отмечал день рождения»
— 4 апреля был день рождения у Дмитрия Нагиева. Вы много поработали с ним. А дни рождения справляли вместе?
— Дима никогда в жизни свой день рождения не отмечал и не любит отмечать. Но я его поздравил 4 апреля. Мы с Димой много отработали. Помимо нескольких сезонов «Физрука», у нас было несколько художественных фильмов.
Я думаю, мы еще поработаем. Дима очень талантливый. И мне с ним комфортно в одном кадре, на площадке.
— Как сейчас киноуспехи у вашей дочери Анны? (Анна активно интересуется кинематографом, снималась с отцом в фильме «Мальчишник»).
— Пока на паузе. Дочка сейчас учится и занимается больше школьными моментами.
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