Владимир Сычев: «Я потерял пароль от 12 биткоинов, а они сейчас стоят больше миллиона долларов»

10 апреля в прокат выходит фильм «Где наши деньги?». По сюжету картины трое молодых людей из небольшого городка грабят банк на сумму миллион рублей. Но на следующее утро из новостей узнают, что на самом деле из банка украдено 25 миллионов. Возникает логичный вопрос, вынесенный в названии ленты.

Одну из главных ролей в картине сыграл актер Владимир Сычев. На премьере фильма он рассказал журналистам о пластиковом глазе, доме на Канарских островах и работе с Дмитрием Нагиевым.

«Это первый фильм, где я не заморачивался на тексте. Обычно везде огромные диалоги, а здесь у меня такой молчаливый персонаж, что с одной стороны тоже радует, — признался Владимир. — Это работа на органическое молчание. Я в театральном институте любил такие отрывки, текст учить не надо, просто существуешь, погрузившись в образ. И мне кажется, все должно получиться. Я прямо в предвкушении, хотя у меня и роль-то небольшая. Но я жду, что это должен быть очень крутой проект».

«Мне по полтора часа вставляли пластиковый глаз»

— Какой съемочный день вам больше всего запомнился?

— Мне запомнилось, как мне по полтора часа вставляли пластиковый глаз. И уже на третий съемочный день у меня глаз болел и слезился.

Если в первый день мне это нравилось, но уже потом, когда я понимал, что сейчас начнется этот процесс, у меня уже начинали потеть ладошки.