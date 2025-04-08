Михаил Ефремов хочет накрыть стол в колонии в честь освобождения по УДО

Сегодня, 8 апреля, в исправительной колонии №4 (ИК-4) пройдут проводы актера Михаила Ефремова, которому было разрешено условно-досрочное освобождение (УДО). Как сообщает телеграм-канал SHOT, Ефремов решил устроить прощальное мероприятие для тех заключенных, с кем успел наладить дружеские отношения за время пребывания в колонии. На фуршете планируется присутствие нескольких человек, с которыми актер завязал приятельские связи.

Для организации мероприятия были заранее приобретены различные продукты, среди которых фрукты, сладкая выпечка, такие как булочки и шоколадные рулеты, а также напитки отечественного производства. Все эти угощения закуплены на личные средства актера.

Стоит напомнить, что Михаил Ефремов оказался в заключении после трагического инцидента в 2020 году, когда он стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Однако, в марте 2025 года, Ефремов был освобожден досрочно.

Теперь, оказавшись на свободе, актер намерен сосредоточиться на своем здоровье и обещал навсегда отказаться от употребления алкоголя. Помимо этого, в его доме идет подготовка к возвращению хозяина — там проводится ремонт.

Таким образом, прощальная вечеринка станет символическим завершением этапа жизни Ефремова в колонии и началом нового периода вне стен исправительного учреждения.

Иван Охлобыстин поддержал давнего друга, заверив, что Михаил Ефремов осознал всю тяжесть своей вины и понес заслуженное наказание.