Александр Петров впервые стал отцом

В семье актера Александра Петрова недавно произошло пополнение. Во вторник, 8 апреля, стало известно, что его супруга Виктория родила. Источник из близкого окружения молодой мамы подтвердил эту новость, пишет Super .

Во время беременности и родов Викторию сопровождала профессиональная доула, обеспечивавшая психологическую поддержку: также она давала советы новоиспеченной маме по уходу за ребенком.

Беременность Виктории проходила без осложнений под строгим наблюдением специалистов. Свое интересное положение возлюбленная Александра Петрова рассекретила в декабре прошлого года. В ходе гендер-пати, организованной для близких друзей и родственников, стало известно, что пара ждет мальчика. Этот малыш стал воплощением мечты Виктории.

Александр Петров и Виктория познакомились в ресторане на Патриарших прудах. Их роман развивался стремительно, и уже через несколько встреч они решили пожениться. Свадьба состоялась в сентябре 2023 года, став полной неожиданностью для поклонников и друзей. В преддверии появления ребенка Петров приобрел просторный дом в элитном районе Подмосковья, между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Фотографии нового жилища супруги делились в своих социальных сетях.