Дмитрий Нагиев: «Если «Аноре» дали пять «Оскаров», наверное, с нами что-то не так»

На премьере сериала «Актерище» онлайн-кинотеатра Kion царил настоящий ажиотаж. Журналисты буквально готовы были сделать в воздухе сальто-мортале — лишь бы приблизиться к телу исполнителя главной роли Дмитрия Нагиева — через огромный поток желающих коллег по цеху.

Ведь Дмитрий не появлялся на светских премьерах и вообще не мелькал на экране почти три года. Неудивительно, что к нему возник такой огромный интерес.

О чем сериал «Актерище»

Надо сказать, что сюжет сериала «Актерище» тоже интригует. Картина рассказывает о противостоянии суперзвезды современного кино Вячеслава Третьякова (Дмитрий Нагиев) и блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко).

Кисляк то и дело норовит ужалить актера в своих разгромных видеобзорах. А Третьяков начинает ненавидеть горе-блогера так же, как и Михаил Булгаков в свое время не переваривал критика Литовского, портившего ему жизнь своими статьями. Есть мнение, что он и стал прототипом Латунского в романе «Мастер и Маргарита».

Однако вернемся к сюжету сериала «Актерище». В какой-то момент Третьяков срывается на публичную драку с Кисляком. И чтобы уж совсем не потерять репутацию, персонаж Дмитрия Нагиева готов выполнить условие, выдвинутое блогером, — сыграть главную роль в провинциальном театре, забыв о выгодных съемках и солидных гонорарах.

Дмитрий Нагиев: «Хочу поблагодарить артистов, которые деликатно отнеслись к моему возрасту на площадке»

Перед премьерным показом многосерийной ленты Дмитрий Нагиев произнес эмоциональную речь, не лишенную юмора. А начал он с того, что не является продюсером картины «Актерище». Мол, «свои жалкие бабки он давно проел». Потом же монолог Дмитрия напоминал строчки из стихотворения Иосифа Бродского: «Но пока мне рот забили глиной, из него будет раздаваться лишь благодарность».