Дмитрий Нагиев: «Если «Аноре» дали пять «Оскаров», наверное, с нами что-то не так»

На премьере сериала «Актерище» онлайн-кинотеатра Kion царил настоящий ажиотаж. Журналисты буквально готовы были сделать в воздухе сальто-мортале — лишь бы приблизиться к телу исполнителя главной роли Дмитрия Нагиева — через огромный поток желающих коллег по цеху.
Ведь Дмитрий не появлялся на светских премьерах и вообще не мелькал на экране почти три года. Неудивительно, что к нему возник такой огромный интерес.
О чем сериал «Актерище»
Надо сказать, что сюжет сериала «Актерище» тоже интригует. Картина рассказывает о противостоянии суперзвезды современного кино Вячеслава Третьякова (Дмитрий Нагиев) и блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко).
Кисляк то и дело норовит ужалить актера в своих разгромных видеобзорах. А Третьяков начинает ненавидеть горе-блогера так же, как и Михаил Булгаков в свое время не переваривал критика Литовского, портившего ему жизнь своими статьями. Есть мнение, что он и стал прототипом Латунского в романе «Мастер и Маргарита».
Однако вернемся к сюжету сериала «Актерище». В какой-то момент Третьяков срывается на публичную драку с Кисляком. И чтобы уж совсем не потерять репутацию, персонаж Дмитрия Нагиева готов выполнить условие, выдвинутое блогером, — сыграть главную роль в провинциальном театре, забыв о выгодных съемках и солидных гонорарах.
Дмитрий Нагиев: «Хочу поблагодарить артистов, которые деликатно отнеслись к моему возрасту на площадке»
Перед премьерным показом многосерийной ленты Дмитрий Нагиев произнес эмоциональную речь, не лишенную юмора. А начал он с того, что не является продюсером картины «Актерище». Мол, «свои жалкие бабки он давно проел». Потом же монолог Дмитрия напоминал строчки из стихотворения Иосифа Бродского: «Но пока мне рот забили глиной, из него будет раздаваться лишь благодарность».
Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Фото: кадр из сериала «Актерище»
Так, он поблагодарил гастрит, заработанный на съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера, продюсеров, которые подобрали его на обочине нашего кинематографа — примерно между «Чикатило» и «Новым годом в Березовке».
«Хочу поблагодарить своих коллег-артистов, которые очень деликатно относились к моему возрасту на площадке.
Хочу поблагодарить режиссера Дмитрия Невзорова, который своей болезненной талантливой чеховской рукой написал единственный в стране сценарий, по которому не выстроить второй сезон, — сказал Дмитрий Нагиев.
— Хочу поблагодарить Антона Лапенко, который, без особых внешних данных, из последних сил цепляясь за уходящие молодость и талант, пытался противостоять моему огромному актерскому обаянию. А с другой стороны, наверное, без всего этого невозможно снять такое кино. Мы очень старались».
Дмитрий Нагиев с юной актрисой на премьере сериала «Актерище». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Дмитрий Нагиев о статусе сигма-боя: «Я надеюсь, что сполз на следующую ступень своего развития»
Не менее остроумен Дмитрий был и на красной дорожке премьеры. Правда, говорил он мало, поэтому каждое слово актера — на вес золота. Так, на вопрос, как вам переход от секс-символа к сигма-бою, Нагиев ответил: «Я надеюсь, что сполз на следующую ступень своего развития».
На вопрос, смотрит ли он программу «Голос» на Первом канале, которую когда-то вел, артист дал отрицательный ответ, но при этом прибавил: «Мне тяжело что-то сказать, но я радуюсь за коллег».
— А смотрели ли вы фильм «Анора». Если да, то как он вам?
— Да. Не очень. Опять-таки я рад за коллег, но если этой картине дали пять «Оскаров», наверное, с нами что-то не так.
— Какой совет вы бы дали молодым актерам?
— Не сдавайтесь. У меня все получилось, и у вас получится!
Читайте также: