Алена Бабенко: «Любовь выше любой идеологии»

На Первом канале — премьера сериала «Любовь Советского Союза», одну из главных ролей в котором сыграла Алена Бабенко.

Актриса поделилась с Teleprogramma.org своими мыслями о сыгранном образе возрастной актрисы, своем ощущении 30-х годов, а также о силе искренних чувств в любых обстоятельствах.

«В силу обстоятельств моей героине пришлось оставить ребенка и уехать в Москву на заработки»

— Алена, кого вы играете в сериале и как сами бы охарактеризовали свою героиню?

— Моя героиня — актриса. А в актрисе всегда живет несколько женщин. Роль матери часто оказывается даже не на втором месте. У моей героини такая же история. В силу обстоятельств ей пришлось оставить ребенка, уехать в Москву на заработки.

Мужчины в семье нет. Другого выхода у нее просто не остается. В этом ее сила: время вынуждает ее пойти на жертвы ради ребенка, встречаться с человеком, у которого есть средства и власть, который может быть ее опорой и защитой..

— А в чем ее слабость?

— Ее слабость? Наверное, это дочь, которая тоже стала актрисой. Это материнская боль. Она по своему опыту знает, как сложно будет дочери в этой профессии.

Она пытается всячески ее оградить, но понимает, что это бесполезно: у дочери сильный характер. Даже похлеще, чем у матери.