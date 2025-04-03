Алена Бабенко: «Любовь выше любой идеологии»

На Первом канале — премьера сериала «Любовь Советского Союза», одну из главных ролей в котором сыграла Алена Бабенко.
Актриса поделилась с Teleprogramma.org своими мыслями о сыгранном образе возрастной актрисы, своем ощущении 30-х годов, а также о силе искренних чувств в любых обстоятельствах.
«В силу обстоятельств моей героине пришлось оставить ребенка и уехать в Москву на заработки»
— Алена, кого вы играете в сериале и как сами бы охарактеризовали свою героиню?
— Моя героиня — актриса. А в актрисе всегда живет несколько женщин. Роль матери часто оказывается даже не на втором месте. У моей героини такая же история. В силу обстоятельств ей пришлось оставить ребенка, уехать в Москву на заработки.
Мужчины в семье нет. Другого выхода у нее просто не остается. В этом ее сила: время вынуждает ее пойти на жертвы ради ребенка, встречаться с человеком, у которого есть средства и власть, который может быть ее опорой и защитой..
— А в чем ее слабость?
— Ее слабость? Наверное, это дочь, которая тоже стала актрисой. Это материнская боль. Она по своему опыту знает, как сложно будет дочери в этой профессии.
Она пытается всячески ее оградить, но понимает, что это бесполезно: у дочери сильный характер. Даже похлеще, чем у матери.
Алена Бабенко. Фото: кадр из сериала «Любовь Советского Союза»
«Это было неоднозначное время, когда успешный человек мог потерять все»
— Действие «Любви Советского Союза» по большей части происходит в 30-е годы. Интересно ваше мнение о том времени...
— При мысли о 30-х годах, конечно, мне сразу вспоминаются фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Александрова. С одной стороны, это было время больших планов, стремительного движения вперед, время героев. Именно в героя влюбляется главная героиня нашего фильма.
В 30-е годы начинала зарождаться новая реальность, формировался новый тип человека. Вся культура отражала эти процессы. Вот эта бодрость духа, оптимистичный настрой, нацеленность на достижения и успех — все это есть в кино 30-х годов.
С другой стороны, это было сложное, неоднозначное время, когда буквально в один момент человек успешный и уверенный мог потерять все. Так случилось и с моей героиней.
То время требовало гибкости с одной стороны, но и какого-то несгибаемого внутреннего стержня — с другой.
Алена Бабенко. Фото: кадр из сериала «Любовь Советского Союза»
«Любовь — это энергия, и созидания, и разрушения одновременно»
— И спасение от любых внешних обстоятельств времени, конечно, в любви?
— Любовь… Это такая отдельная субстанция, которая мало того, что обладает человеком, еще и состоит из всех других чувств, возведенных в степень! Это чувство убивает равнодушие. Все становится «не все равно». Это энергия, и созидания, и разрушения одновременно. Я не случайно так говорю о ней.
Моя героиня — актриса. У нее все возведено в степень. И иначе она не умеет жить. Логика и «правильнее бы было сделать так и так» — не о ней.
Но 30-е годы, время действия фильма, заставляет ее приземлиться. Это не только время героев, больших планов и масштабных задач, но и время очень зыбкое, в котором быт не обустроен, все очень переменчиво и шатко.
— Если одним емким предложением дать определение сериалу «Любовь Советского Союза», то какое бы определение дали вы?
— Для меня «Любовь Советского Союза» — это про веру, веру именно в любовь, которая оказывается выше любой идеологии.
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