Кудрявцевой и Азизе после ссоры на «Суперстар!» предложил спеть дуэтом сын Шаинского

У певицы Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой появился шанс на примирение после публичного скандала в эфире шоу телеканала НТВ «Суперстар!».

Двум дивам хочет сделать серьезное предложение о записи дуэта сын легендарного композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский. В декабре этого года будет отмечаться столетие со дня рождения знаменитости, в честь этого события будет грандиозный концерт. Вячеслав Шаинский хочет пригласить выступить на нем и Леру Кудрявцеву, и Азизу.

«Мы будем звать. Ждем дуэт», — сказал MK.RU Вячеслав Шаинский.

Он рассказал, что хорошо знает обеих. Вячеслав Шаинский не раз присутствовал на передачах Леры Кудрявцевой и у него о ней сложились самые приятные впечатления. Азиза же неоднократно бывала в гостях у Шаинских. У этой семьи с певицей достаточно теплые отношения. Так что, шанс на примирение очень велик.

Напомним, Азиза и Лера Кудрявцева поссорились во время съемок шоу НТВ «Суперстар!». Лера Кудрявцева в финальном выпуске программы фактически зарубила Азизу, которая уверенно шла к победе в проекте. А сделала это Лера Кудрявцева из-за того, что Азиза на протяжении всего проекта после каждого эфира звонила и писала судьям шоу и его редакторам и высказывала свое недовольство оценками.