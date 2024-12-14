Стас Пьеха рассказал о своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе: «Она ни в чем не нуждается»

Внук известной певицы Эдиты Пьехи Стас Пьеха рассказал, как сейчас живет его 87-летняя бабушка. По словам Стаса, Эдита Пьеха большую часть времени проводит дома. Зимой легендарная певица практически никуда не выходит. Летом же прогуливается по саду.

Эдита Пьеха, как рассказал Стас Пьеха, лежит на диване, читает книжки и смотрит телевизор.

Вовзращаться на сцену певица не планирует. Ей это не нужно. Как заверяет Стас Пьеха, его бабушка совершенно ни в чем не нуждается. Звездный внук в состоянии закрыть все потребности именитой родственницы.

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«Она ни в чем не нуждается: я сейчас полностью оплачиваю все, что ей нужно. Покупаю кресла всевозможные, беседки в сад, крема…» — цитирует Стаса Пьеху MK.RU.

По признанию Стаса Пьехи, он делает так много подарков своей знаменитой бабушке, что пока еще не придумал, чем порадовать ее на Новый год.