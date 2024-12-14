Стас Пьеха рассказал о своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе: «Она ни в чем не нуждается»
Эдита Пьеха. Фото: Global Look Press
Стас Пьеха рассказал, что полностью обеспечивает свою 87-летнюю бабушку.
Внук известной певицы Эдиты ПьехиСтас Пьеха рассказал, как сейчас живет его 87-летняя бабушка. По словам Стаса, Эдита Пьеха большую часть времени проводит дома. Зимой легендарная певица практически никуда не выходит. Летом же прогуливается по саду.
Вовзращаться на сцену певица не планирует. Ей это не нужно. Как заверяет Стас Пьеха, его бабушка совершенно ни в чем не нуждается. Звездный внук в состоянии закрыть все потребности именитой родственницы.