52-летнюю Маргариту Дробязко поздравляют с рождением дочери

Недавно поклонники фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса поделились радостной новостью о значительном событии в жизни их кумиров — рождении дочки. Это событие озарило их дом счастьем и светом, принесло новую жизнь, полную надежд и мечтаний. Поклонники пожелали новоиспеченным родителям здоровья, терпения и безграничной любви, надеясь, что их семья станет крепче с каждым мгновением, а дочка вырастет доброй и счастливой.
Ранее сама Маргарита Дробязко призналась, что должна вот-вот родить, написав 29 ноября, что до встречи с ее дочкой осталась всего неделя, намекнув тем самым на приближающиеся роды. Позже фигуристка умолчала, родила она ребенка или нет, но поклонники сопоставив даты, первыми поздравили ее с появлением дочери.
Для многих новость о беременности Маргариты стала неожиданностью. Пара, которая с 2000 года называла себя мужем и женой, долго не торопилась с детьми, но, добившись профессиональных высот, они, наконец, решили сделать этот важный шаг. Впервые о беременности Дробязко объявила на слушании суда в Вильнюсе. Спортсменка, потерявшая литовское гражданство из-за участия в шоу Татьяны Навки, призналась, что ждет ребенка, за три недели до родов.
Маргарита Дробязко родила от Повиласа Ванагаса. Фото: соцсети
После этого Маргарита поделилась фотографиями, показывающими ее округлившийся живот. В комментариях подписчики выражали искреннюю радость за пару, предсказывая, что они будут заботливыми и любящими родителями. К поздравлениям присоединилась и Татьяна Навка, отметившая, что ее команда рада за будущих родителей.
Для женщин, которые хотят извлечь уроки из этой истории, важно помнить о значении поддержки близких и сообщества в жизни. Это вдохновляет и напоминает, что никогда не поздно следовать за мечтами и строить крепкие семейные узы, которые будут опорой в любых жизненных испытаниях.
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