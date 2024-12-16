52-летнюю Маргариту Дробязко поздравляют с рождением дочери

Недавно поклонники фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса поделились радостной новостью о значительном событии в жизни их кумиров — рождении дочки. Это событие озарило их дом счастьем и светом, принесло новую жизнь, полную надежд и мечтаний. Поклонники пожелали новоиспеченным родителям здоровья, терпения и безграничной любви, надеясь, что их семья станет крепче с каждым мгновением, а дочка вырастет доброй и счастливой.

Ранее сама Маргарита Дробязко призналась, что должна вот-вот родить, написав 29 ноября, что до встречи с ее дочкой осталась всего неделя, намекнув тем самым на приближающиеся роды. Позже фигуристка умолчала, родила она ребенка или нет, но поклонники сопоставив даты, первыми поздравили ее с появлением дочери.

Для многих новость о беременности Маргариты стала неожиданностью. Пара, которая с 2000 года называла себя мужем и женой, долго не торопилась с детьми, но, добившись профессиональных высот, они, наконец, решили сделать этот важный шаг. Впервые о беременности Дробязко объявила на слушании суда в Вильнюсе. Спортсменка, потерявшая литовское гражданство из-за участия в шоу Татьяны Навки, призналась, что ждет ребенка, за три недели до родов.