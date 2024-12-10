Надежда Кадышева хочет женить сына: «Забирайте»

В Москве отгремел музыкальный фестиваль «Песня года». Мероприятие собрало весь цвет отечественной эстрады, на сцене выступили Лев Лещенко, Филипп Киркоров, SHAMAN, Алсу, Дима Билан, Лолита и многие другие звезды.
Иногда возникает впечатление, что именно после шоу «Звезды в джунглях» и романтической истории с Лерчек на знаковые мероприятия стали приглашать и рэпера Натана. Впрочем, на самом деле певца всегда везде приглашали, просто многие журналисты его не замечали…
На фестивале же «Песня года» Натан спел в дуэте с Алсу песню «Буду я любить тебя всегда». А вот Алсу, несомненно, переживает вторую волну популярности после развода и теперь желанная гостья на всех мероприятиях.
А закрывала концерт Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с песней «Плывет веночек». Артистка снова в тренде! Ее песня про веночек завирусилась в соцсетях, на нее делают каверы и снимают тиктоки. То же самое и с композицией «Широка река», которую Надежда Кадышева когда-то спела в дуэте с Антоном Зацепиным.
Журналисты ждали певицу практически до 00. 30 ночи. И она появилась с лучезарной улыбкой, в роскошном бирюзовом платье, в сопровождении мужа Александра и сына Григория. Журналисты спросили артистку, не собирается ли она женить сына. «Да вот забирайте», - отреагировала она.
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Надежда Кадышева с мужем и сыном. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
«Стараюсь встретить Новый год в домашних условиях»
- Как вас все ждали! Как вас зрители любят!
- Я счастлива просто. Значит, у России есть хорошее будущее и можно не волноваться. Молодежь любит свое родное, они с удовольствием поют песни на концертах. Вы знаете, это приятно. Гастролей тоже много.
- Как собираетесь отметить Новый год?
- Как все. С семьей, дружно, вместе. Вы же знаете, как мы умеем в России хорошо отмечать Новый год. Это самый главный семейный праздник. Мы же готовимся к нему загодя.
- А работать в эту ночь не планируете?
- Вы знаете, я всегда на Новый год стараюсь отметить праздник и встретить его в домашних условиях.
- А что у вас будет на новогоднем столе?
- Самое вкусное, что готовит мама, - это пельмени, - сказал за артистку ее сын.
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