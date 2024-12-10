Надежда Кадышева хочет женить сына: «Забирайте»

В Москве отгремел музыкальный фестиваль «Песня года». Мероприятие собрало весь цвет отечественной эстрады, на сцене выступили Лев Лещенко, Филипп Киркоров, SHAMAN, Алсу, Дима Билан, Лолита и многие другие звезды.

Иногда возникает впечатление, что именно после шоу «Звезды в джунглях» и романтической истории с Лерчек на знаковые мероприятия стали приглашать и рэпера Натана. Впрочем, на самом деле певца всегда везде приглашали, просто многие журналисты его не замечали…

На фестивале же «Песня года» Натан спел в дуэте с Алсу песню «Буду я любить тебя всегда». А вот Алсу, несомненно, переживает вторую волну популярности после развода и теперь желанная гостья на всех мероприятиях.

А закрывала концерт Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с песней «Плывет веночек». Артистка снова в тренде! Ее песня про веночек завирусилась в соцсетях, на нее делают каверы и снимают тиктоки. То же самое и с композицией «Широка река», которую Надежда Кадышева когда-то спела в дуэте с Антоном Зацепиным.

Журналисты ждали певицу практически до 00. 30 ночи. И она появилась с лучезарной улыбкой, в роскошном бирюзовом платье, в сопровождении мужа Александра и сына Григория. Журналисты спросили артистку, не собирается ли она женить сына. «Да вот забирайте», - отреагировала она.