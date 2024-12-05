Марина Хлебникова о самых загруженных новогодних праздниках, костюмах на утренниках и желании спеть с SHAMAN'ом: «Мы уезжали подальше, за город»

На днях в Москве и Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». Как и всегда, «Ретро FM» подарило гостям незабываемое шоу и прекрасное предновогоднее настроение.

Тем более, что на сцене выступили зарубежные артисты, чьи песни проверены временем: испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда евродиско F.R. David, а также дебютанты фестиваля — американское трио No Mercy и автор хита Coco Jumbo, немецкий исполнитель Mr. President.

Нашу же музыкальную гвардию представляли Лев Лещенко, Александр Буйнов, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Кай Метов. Но больше всего внимания было приковано к Марине Хлебниковой.

В 2021 году в доме артистки произошел пожар. Лицо певицы сильно обгорело, и ей потребовались пластические операции. Сейчас все плохое позади… И спустя три года после пережитой трагедии певица выглядит прекрасно!

59-летняя Марина Хлебникова появилась на пресс-волле фестиваля «Легенды Ретро FM» в золотом жакете из пайеток, белой рубашке с жабо и кружевной отделкой и брюках прямого кроя. На ногах у артистки красовались желтые ботинки — совсем как в песне ее коллеги по цеху Жанны Агузаровой.

В кулуарах фестиваля в Москве Марина рассказала журналистам о планах на Новый год, желании спеть с SHAMAN'ом и необычных костюмах для утренника.

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«Самое главное вдохновение для любого артиста дают люди»

— Марина, как планируете встречать Новый год? Будете работать или отдыхать?

— Я бы хотела и работать, и отдыхать. Поэтому постараемся сначала поработать, а уже потом отдохнуть.

В Казани ждут встречи с нами.

— Вы всегда работаете в Новый год?

— Мы можем побыть и в кругу друзей. А когда можно было запускать фейерверки, мы уезжали подальше, за город. Обычно это завершало череду наших выступлений.