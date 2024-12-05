Марина Хлебникова о самых загруженных новогодних праздниках, костюмах на утренниках и желании спеть с SHAMAN'ом: «Мы уезжали подальше, за город»

На днях в Москве и Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». Как и всегда, «Ретро FM» подарило гостям незабываемое шоу и прекрасное предновогоднее настроение.
Тем более, что на сцене выступили зарубежные артисты, чьи песни проверены временем: испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда евродиско F.R. David, а также дебютанты фестиваля — американское трио No Mercy и автор хита Coco Jumbo, немецкий исполнитель Mr. President.
Нашу же музыкальную гвардию представляли Лев Лещенко, Александр Буйнов, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Кай Метов. Но больше всего внимания было приковано к Марине Хлебниковой.
В 2021 году в доме артистки произошел пожар. Лицо певицы сильно обгорело, и ей потребовались пластические операции. Сейчас все плохое позади… И спустя три года после пережитой трагедии певица выглядит прекрасно!
59-летняя Марина Хлебникова появилась на пресс-волле фестиваля «Легенды Ретро FM» в золотом жакете из пайеток, белой рубашке с жабо и кружевной отделкой и брюках прямого кроя. На ногах у артистки красовались желтые ботинки — совсем как в песне ее коллеги по цеху Жанны Агузаровой.
В кулуарах фестиваля в Москве Марина рассказала журналистам о планах на Новый год, желании спеть с SHAMAN'ом и необычных костюмах для утренника.
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«Самое главное вдохновение для любого артиста дают люди»
— Марина, как планируете встречать Новый год? Будете работать или отдыхать?
— Я бы хотела и работать, и отдыхать. Поэтому постараемся сначала поработать, а уже потом отдохнуть.
В Казани ждут встречи с нами.
— Вы всегда работаете в Новый год?
— Мы можем побыть и в кругу друзей. А когда можно было запускать фейерверки, мы уезжали подальше, за город. Обычно это завершало череду наших выступлений.
— Какое самое большое количество выступлений у вас случалось в новогоднюю ночь?
— Про 31 декабря не скажу. А вот на Рождество у меня однажды было семь выступлений. И они проходили прямо вот с дневного времени и до практически позднего вечера.
— Неужели не устаете от такого ритма?
— Мы же всю дорогу для этого... Я всегда хотела этой работы. Самое главное вдохновение для любого артиста дают люди. Конечно, у меня, как и у всех, случается усталость.
— А как боретесь с хандрой?
— А вот хандры у меня не бывает.
— Чем порадуете своих слушателей в ближайшее время?
— Осенью у меня вышел трек на красивую песню «Осенние листья любви», 6 декабря снимаем ролик на композицию, релиз которой состоится чуть позже.
Кстати, недавно мой приятель из Ганновера прислал мне песню на французском языке. Он сказал, что ее больше некому спеть, кроме меня…
«С SHAMAN'ом бы я спела с удовольствием»
— В шоу-бизнесе сложилась такая тенденция, что артисты постарше перепевают свои хиты в тандеме с молодежью. А вы бы с кем хотели спеть дуэтом?
— С SHAMAN'ом бы я спела с удовольствием, тем более у меня есть замечательная песня «Мой генерал», нам бы для дуэта подошла. На самом же деле я сделала несколько кавер-версий своих хитов с хорошими ребятами из одной московской группы. Меня они вполне устраивают.
— Сейчас зима — время простуд. Чем бы вы посоветовали спасаться от них?
— Нужно есть лимоны. А еще полезны витамины, теплый шарф, отсутствие сквозняков.
— Все мы родом из детства. Какие новогодние костюмы вам запомнились из того периода?
— У нас были утренники и в детском саду, и в школе. В школе родители скидывались на мандарины, подарки, открытки. А мы же наряжались в разные костюмы: и в Снежинки, и Снегурочки.
А уже дома на Рождество старались одеться в Деда Мороза и Снегурочку. У нас был мешок с подарками, всегда стояла елка. Мы водили хороводы, устраивали конкурсы.
Самый простой конкурс — натяни ниточку, а на нее повесь конфетки. И, между прочим, взрослые играют с большим удовольствием, чем ребятишки.
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